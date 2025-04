Elisabetta Gregoraci torna in TV con Audiscion, l’inaspettata stoccata a Stefano De Martino

Elisabetta Gregoraci

Un nuovo format tra commedia e varietà

Dopo l’esperienza non esaltante, in termini di ascolti, con “Questioni di Stile”, Elisabetta Gregoraci si prepara a tornare in televisione con un progetto completamente diverso: Audiscion. Il nuovo programma debutterà su Rai Due venerdì 25 aprile 2025 e sarà in onda per cinque puntate, con la finale fissata per il 23 maggio. Accanto a lei, i comici Gigi e Ross.

Definito come un “no talent show”, il programma prende spunto da format come “La Corrida”, “L’Acchiappatalenti”, “Tu Si Que Vales” e “Italia’s Got Talent”. Il format, completamente nuovo, vedrà i conduttori anche nel ruolo di giudici, pronti a selezionare e commentare le performance di artisti, comici, musicisti e maghi in un contesto che ricorda la commedia dell’arte.

La frecciatina a Stefano De Martino

Nel promuovere il programma, Elisabetta Gregoraci ha rilasciato un’intervista al settimanale “Chi” in cui ha ironizzato sull’ex collega Stefano De Martino. Facendo riferimento all’imitazione che Gigi ne fa durante il “GialappaShow”, ha affermato: “Mi piace più il De Martino fake dell’originale”. Una battuta apparentemente innocua che però ha riacceso le voci su un rapporto lavorativo non proprio idilliaco tra i due.

L’esperienza a Made in sud

Elisabetta Gregoraci e Stefano De Martino hanno lavorato insieme a “Made in Sud”. Tra i due non ci sono stati attriti o divergenze ma probabilmente non si è creato un grande feeling. Non è da escludere che quella della conduttrice sia una mera battuta per esaltare l’ironia e la comicità di Gigi.