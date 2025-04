Uomini e Donne, registrazione 23 aprile: volano scarpe, finisce un trono, parentela e sospetti

Gianmarco Steri

La puntata registrata il 23 aprile 2025 di Uomini e Donne si è rivelata un concentrato di tensione, colpi di scena e scontri infuocati come riferito dal blogger. Protagonisti, come spesso accade, i volti storici del Trono Over, tra dichiarazioni d’amore respinte, accuse di ripiego e una scarpa lanciata in studio.

Gemma e Arcangelo

Si comincia con Gemma Galgani, ancora una volta al centro dello studio, stavolta affiancata da Arcangelo e Marina. La dama ha deciso di chiudere la conoscenza con il cavaliere, che però, nel giro di pochi giorni, ha spostato le sue attenzioni su Gemma.

Un cambio repentino che non è passato inosservato, soprattutto a Tina Cipollari, che ha messo subito in dubbio la sincerità di Arcangelo.

Il confronto tra i due è degenerato in una discussione durissima, con Tina che ha alzato la voce e Arcangelo che non è rimasto a guardare.

Francesca e Giovanni: la lite finisce… con una scarpa

Ma il vero caos nel parterre di Uomini e Donne scoppia con Francesca Cruciani e Giovanni Siciliano. Dopo una visita a Bracciano finita malissimo, i due hanno deciso di confrontarsi in studio. Ma è bastato poco perché la situazione esplodesse: Francesca ha perso il controllo e gli ha tirato addosso una scarpa.

In studio il clima si è fatto teso, con un botta e risposta che ha lasciato tutti senza parole. La delusione e la rabbia erano tangibili, segno che tra i due il rancore covava da tempo.

Giuseppe e Rosanna: lui innamorato, lei… molto meno

Un altro confronto acceso ha visto protagonisti Giuseppe e Rosanna. Lui si è dichiarato innamoratissimo, ma Rosanna ha gelato tutti: “È troppo invadente”.

Un amore a senso unico che ha lasciato l’uomo visibilmente provato, mentre la dama ha ribadito di non vedere un futuro insieme.

L’epilogo di Tina Cipollari: Cosimo saluta tutti con regali

Spazio anche per il trono simbolico di Tina Cipollari, che ha avuto un epilogo inaspettato. A sorpresa, Cosimo Dadorante ha fatto il suo ingresso portando regali per tutti: Tina, Gianni Sperti, Tinì Cansino e Maria De Filippi. Un addio elegante e pieno di affetto, che ha strappato sorrisi.

Gianmarco, Nadia e Cristina: la segnalazione

Infine, il triangolo tra Gianmarco Steri, Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara ha vissuto un nuovo capitolo. Gianmarco ha dichiarato di vedere Nadia nella sua quotidianità, ma in studio si è avvicinato pericolosamente a Cristina.

A quel punto, Nadia – visibilmente scossa – ha deciso di lasciare lo studio. “Mi sento a disagio”, ha detto, spiegando di sentirsi desiderata da Gianmarco solo caratterialmente e non fisicamente. Una dichiarazione che ha spaccato l’opinione del pubblico, mentre Cristina ha colto l’occasione per iniziare un duro confronto con Nadia.

Una segnalazione, però, potrebbe pesare sul trono. É emerso che cugino di Nadia è impiegato nella barberia di Gianmarco a Centocelle, dove si occupa di lavaggi e, saltuariamente, di colpi di sole. Un dettaglio non da poco visto che la presenza del congiunto potrebbe agevolare le comunicazioni tra Gianmarco e Nadia Di Diodato, contravvenendo così al regolamento.