Tony Effe sul collana gate: ‘Regolamento non uguale per tutti’, esposto Codacons

Tony Effe con le collane e la maglietta di Topo Gigio in conferenza stampa

Con otto collane al collo e una maglietta di Topo Gigio, regalo del cantautore Lucio Corsi, il rapper romano Tony Effe ha affrontato i giornalisti durante la conferenza stampa di sabato 15 febbraio con il suo solito stile provocatorio, tornando sulla polemica che lo ha visto protagonista nelle ultime serate del Festival: la decisione della Rai di fargli togliere la collana prima di salire sul palco per cantare Damme ‘na mano.

Tony Effe si è presentato in conferenza stampa con 8 collane e la maglietta di Topo Gigio

“C’è un regolamento che non è stato uguale per tutti” – ha detto Tony Effe, sottolineando come altri artisti abbiano potuto esibirsi con i loro gioielli. “Non è una polemica, ma in quell’outfit per me era importante la collana. Può sembrare una cavolata, ma c’è un lavoro dietro”.Il rapper ha ammesso che questo episodio ha influito sulla sua performance: “Quando gioco e scherzo faccio la faccia seria, ma non ero arrabbiato. Solo che mi è presa male, perché me l’hanno tolta un attimo prima di salire e mi ha cambiato emotivamente l’esibizione. Era una distrazione”.

Il Codacons fa esposto, verifiche anche della Rai

La questione ha generato un ampio dibattito, tanto che il Codacons ha deciso di presentare un esposto. “Risponderanno i miei avvocati” ha tagliato corto l’artista, che ha preferito non approfondire ulteriormente la vicenda legale. Sul collana gate si è soffermato anche Claudio Fasulo, vicedirettore Intrattenimento Prime Time Rai, sottolineando che Tony Effe si dovrà prendere le sue responsabilità se verrà accertato che ha indossato il collier griffato al DopoFestival.

Un altro tema che ha tenuto banco durante la conferenza stampa di Tony Effe è stata la sua esclusione dal concertone di Capodanno al Circo Massimo di Roma, dopo le polemiche sui testi di alcune sue canzoni, ritenuti poco appropriati. “È successo un casino per una cosa di cui non avevo colpe” – ha dichiarato. “Mi è dispiaciuto quello che è successo: potevano informarsi prima di chiamarmi”. Ma Tony Effe ha già voltato pagina, annunciando il suo ritorno nella Capitale per un concerto estivo nello stesso luogo da cui era stato escluso: “Sono felice di poter aprire il Circo Massimo”.

In estate al Circo Massimo: ‘Inviterò Gualtieri’

Alla domanda se inviterà il sindaco Roberto Gualtieri all’evento, ha risposto senza esitazioni: “Certo”. Sul fronte musicale, il rapper si è detto soddisfatto della sua esperienza sanremese, nonostante lo stress: “Mi sto divertendo molto. Ho incontrato tanti artisti, ognuno ha qualcosa da darmi e porto a casa un po’ da tutti”. E, parlando del futuro, ha espresso il desiderio di tornare a vivere nella sua città d’origine: “Vivo a Milano, ma non sto bene. Ci devo stare per lavoro, ma quando tutto questo sarà finito voglio tornare a Roma e farmi una famiglia lì”.