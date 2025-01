Enzo Miccio con il cuore a pezzi, colpito da un grave lutto: ‘Il dolore è troppo forte’

Enzo Miccio in lutto per la morte del compagno

Enzo Miccio, celebre wedding planner italiano, ha annunciato con profondo dolore la scomparsa del suo compagno, il chirurgo francese Laurent Miralles. Attraverso un toccante post su Instagram, Miccio ha condiviso immagini dei momenti più felici trascorsi insieme, accompagnate da un messaggio carico di emozione:

“È impossibile, inimmaginabile, il dolore è troppo forte, difficile da accettare. Lo butto via come se non fosse vero. Buon viaggio Laurent, resterai con me nel mio cuore per sempre”.

Morto Laurent Miralles, Enzo Miccio ricorda il compagno su Instagram

Miccio e Miralles si erano incontrati per la prima volta nel 2017 a Parigi, dando inizio a una relazione che sarebbe durata sei anni. Nonostante la riservatezza che contraddistingueva Laurent, la coppia non aveva mai nascosto la propria felicità, condividendo sui social sorridenti momenti di vita quotidiana, che oggi diventano un prezioso tributo al loro amore.

Tuttavia, la loro relazione si era interrotta alla fine del 2023. In una recente intervista a Vanity Fair, Miccio aveva confessato di essere ancora alle prese con il dolore della rottura:

“Mi sono lasciato due mesi fa, ma ci sto lavorando. Dopo che mi sono occupato del corpo e della mente, adesso devo occuparmi del cuore, affinché sappia curare e preservare le storie che vivo”.

Un addio intriso di amore e commozione

Nonostante la separazione, il legame tra Enzo Miccio e Laurent Miralles appare indissolubile, come si evince dalle parole d’addio scritte in francese dallo stesso wedding planner:

“C’est impossible, inimaginable. La douleur est trop forte, difficile à accepter. Je le rejette comme si ce n’était pas vrai. Bon voyage Laurent, tu resteras avec moi dans mon cœur, pour toujours”.

Il post ha toccato profondamente i fan e gli amici di Miccio, che si sono uniti in un abbraccio virtuale per esprimere vicinanza in questo momento di grande dolore.

Un ricordo indelebile

La scomparsa di Laurent Miralles segna una perdita dolorosa per Enzo Miccio, che nel suo messaggio dimostra quanto profondo fosse il legame con il compagno. Il chirurgo francese, noto per la sua discrezione e riservatezza, ha lasciato un segno indelebile nella vita del wedding planner, che ora si trova a elaborare un lutto difficile da accettare.