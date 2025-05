Isola dei Famosi, è subito caos tra ritiri e provvedimenti: Angelo Famao lascia, il motivo

Angelo Famao si è ritirato da L'Isola dei Famosi

Il cantante siciliano abbandona dopo soli tre giorni: crisi emotiva e nostalgia

L’esperienza di Angelo Famao a L’Isola dei Famosi 2025 è durata meno di quanto chiunque potesse immaginare. Dopo appena tre giorni a Playa Uva, il cantante neomelodico siciliano ha deciso di ritirarsi volontariamente dal gioco, spiegando in un video diari e confessionali le motivazioni di una scelta sofferta ma, a suo dire, necessaria.

‘Non mangio e non dormo da giorni’

Apparso da subito in difficoltà, Angelo Famao ha confessato di sentirsi sfinito, confuso e profondamente provato dalla vita spartana dell’Isola: “Non mangio da giorni, non dormo da giorni… Mi sento come se tutti gli animali qui ce l’avessero con me.” Un malessere fisico, certo, ma anche un disagio emotivo profondo, legato – come ha poi ammesso – a una fortissima nostalgia per la fidanzata lasciata in Italia. Un amore sbocciato da pochi mesi, ancora in quella fase intensa e travolgente che mal sopporta la lontananza.

L’accendino proibito, il pericolo e le polemiche

Durante una chiacchierata con il modello Leonardo Brum, Famao ha detto chiaramente: “Io ho lasciato la testa da lei. Penso solo a lei.” Un legame giovane ma evidentemente già molto profondo, che ha avuto il sopravvento su ogni altro stimolo. In molti hanno colto nella sua uscita un gesto di debolezza, ma anche la sincerità di chi ha capito di non poter affrontare una sfida tanto estrema senza equilibrio interiore.

Ma non è l’unica tempesta abbattutasi sull’isola nei primissimi giorni. Un episodio gravissimo ha scosso Playa Giovani: l’accensione di un fuoco con un accendino occultato illegalmente, contravvenendo al regolamento del programma e mettendo in serio pericolo l’incolumità dei concorrenti. A utilizzare l’accendino sarebbe stato proprio Leonardo Brum, giustificandosi con una versione poco credibile: “È arrivato dal mare.”

La verità è emersa poco dopo: secondo quanto letto da Spadino, uno dei concorrenti, nel comunicato ufficiale del programma, il fuoco è stato acceso deliberatamente, nonostante i rischi. A rendere l’episodio ancora più delicato è stato il forte vento presente al momento dell’accensione, che ha causato una propagazione incontrollata delle fiamme, tanto da far temere un incendio.

Provvedimenti per i naufraghi

La produzione è intervenuta tempestivamente, spegnendo il fuoco e annunciando provvedimenti immediati per la grave infrazione. Il regolamento del reality vieta espressamente l’uso di strumenti artificiali per accendere il fuoco: ogni naufrago ha sottoscritto tali clausole prima della partenza. In confessionale, Teresanna Pugliese e Carly Tommasini hanno espresso indignazione per l’accaduto. Teresanna, in particolare, ha ipotizzato addirittura che l’accendino potesse essere stato lasciato intenzionalmente dalla produzione “come tentazione”, insinuando un possibile esperimento psicologico.

Questa partenza turbolenta de L’Isola dei Famosi 2025 ha messo in luce le fragilità umane dei concorrenti e l’importanza delle regole in un contesto dove la sopravvivenza reale si mescola allo spettacolo. Il pubblico, nel frattempo, è diviso: c’è chi comprende e solidarizza con Angelo Famao, e chi lo accusa di aver sottovalutato l’esperienza, arrivando impreparato a una delle sfide più dure della TV italiana.

Quel che è certo, è che questa edizione ha già acceso le prime vere polemiche – fuoco compreso.