Chi ha vinto Ballando con le stelle 2024, trionfano Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

Si è chiuso con il podio annunciato un’edizione di Ballando con le stelle che ha regalato emozioni, spettacolo e polemiche. Le coppie Bianca Guaccero- Giovanni Pernice e Federica Pellegrini- Pasquale La Rocca sono arrivate al ring finale con il trionfo dell’attrice e conduttrice televisiva nell’edizione 2024. “Voglio ringraziare il pubblico che mi ha sempre sostenuta. É la prima volta che vinco qualcosa, giuro” – ha detto un’emozionata Bianca Guaccero dopo aver alzato la coppa della prima classificata. Federica Nargi e Luca Favilla sono scivolati sul terzo gradino del podio dopo essere partiti con altre ambizioni.

La gioia di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

Federica Pellegrini e Federica Nargi chiudono sul podio, i premi speciali, l’annuncio di Pasquale La Rocca

“Questa potrebbe essere la mia ultima volta su questa pista e non potevo chiuderla nella maniera migliore” – ha riferito Pasquale La Rocca durante la diretta del 21 dicembre. “Mi dai una coltellata al cuore” – ha risposto Milly Carlucci. I finalisti di Ballando con le stelle hanno dato spettacolo con una serie di coreografie degne di un musical. Chi è rimasto ai piedi del podio ha entusiasmato il pubblico e, probabilmente, in altri stagioni avrebbe conquistato la vittoria finale. Anna Lou Castoldi – Nikita Perotti, Tommaso Marini e Sophia Berto e Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli hanno chiuso la loro avventura nel talent con l’onore delle armi. La gara sarebbe potuta essere ancora più entusiasmante senza il forfait di Nina Zilli che aveva ben impressionato nelle prime puntate.

Il premio Paolo Rossi è stato assegnato ex aequo a Luca Barbareschi che ha affrontato le sfide con una polmonite e diversi problemi fisici e a Federica Pellegrini che ha avuto difficoltà con il suo primo ballerino. Premiate anche Bianca Guaccero e Federica Nargi. Sonia Bruganelli e Carlo Aloia hanno vinto il premio per aver disputato il maggior numero di spareggi.

Show, forfait e polemiche

La puntata si era aperta con l’annuncio del forfait di Guillermo Mariotto. Il discusso stilista non ha potuto partecipare alla finalissima per un infortunio rimediato a Riad dove si trovava per motivi di lavoro. L’italo venezuelano ha fatto discutere, e tanto, in queste ultime settimane ma non è stato l’unico a infiammare il sabato sera. Sonia Bruganelli ha dato vita ad un intenso duello con Selvaggia Lucarelli nel quale si è inserito il fidanzato, Angelo Madonia, che è stato escluso dal programma a poche puntate dalla fine. Il ballerino è finito nel mirino anche della partner di ballo, Federica Pellegrini. Ospiti d’eccezione dell’ultimo atto di Ballando con le stelle i Negramaro, Fiorella Mannoia e Gianluigi Buffon.