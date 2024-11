Federica Pellegrini non fa sconti a Madonia: ‘Atteggiamenti che mi stavano sulle ba…’

Tapiro d’oro di Striscia la notizia a Federica Pellegrini, dopo che la direzione di Ballando con le stelle ha escluso il suo partner di ballo Angelo Madonia dal programma. La campionessa olimpica di Pechino 2008 è stata raggiunta da Valerio Staffelli.

Federica Pellegrini ha ricevuto l’ottavo tapiro di Striscia la notizia

“Devo dire che la produzione un po’ mi ha stupito, non pensavo arrivassero a questo punto. Ma il percorso è finito e non solo per quello che è successo sabato” – ha dichiarato Federica Pellegrini. E quando Staffelli le chiede se ha notato che Angela Madonia, nell’ultima puntata, avrebbe sbagliato un passo e poi cercato in platea lo sguardo di compiacimento della fidanzata Sonia Bruganelli.

‘Il percorso non è finito solo per quello che è successo sabato, si girava spesso a guardare la fidanzata’

Pronta la risposta dell’ex nuotatrice: “Ho notato, mentre eravamo di fronte alla giuria, che lui si girava spesso a guardare lei. E infatti poi ha fatto quella sparata… Questi atteggiamenti mi stavano sulle balle. Mi dispiace perché abbiamo buttato all’aria due mesi di lavoro”. Ora Federica proseguirà il percorso con un nuovo partner di ballo: “Si ricomincia tutto daccapo, Samuel Peron mi ha già ‘massacrato’, quindi magari mando via anche lui!”. Per Federica Pellegrini si tratta dell’ottavo Tapiro di Striscia la notizia ricevuto in carriera.