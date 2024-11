Ballando con le stelle, Madonia: ‘Situazione che crea difficoltà anche a chi mi sta accanto’, il sostituto

“Quando ho scelto di dedicare la mia vita al ballo, l’ho fatto con amore e rispetto per questa disciplina meravigliosa. Oggi, però, mi trovo davanti a una situazione che va oltre la danza, toccando la sfera personale e mettendo in difficoltà non solo me, ma anche chi mi è accanto” – così Angelo Madonia, l’ormai ex ballerino di Ballando con le stelle all’indomani della sua uscita dal cast del programma del sabato sera di Milly Carlucci.

Angelo Madonia su Instagram: ‘Situazione che va oltre la danza, faccio un passo indietro per rispetto verso Federica Pellegrini’

“E per questo che, con grande rispetto verso la mia compagna Federica Pellegrini e verso il programma che mi ha dato così tanto, accetto di fare un passo indietro Federica sta portando avanti un percorso straordinario, e il mio desiderio è che possa continuare a brillare senza tensioni o distrazioni” – ha spiegato Angelo Madonia. “Non sono un uomo di comunicazione ma un professionista del ballo. Per questo, alcune dinamiche che esulano dalla mia sfera professionale mi hanno colto impreparato. Riconosco i miei limiti e, anche se non è stato facile, accetto questa scelta, suggerita e da me accolta con la consapevolezza di aver dato sempre il massimo sul palco” – ha scritto il ballerino su Instagram.

“Ringrazio i colleghi della danza che, in privato, mi stanno dimostrando vicinanza e comprensione in questo momento difficile. Questo gesto per me è un atto di rispetto verso Federica, verso la mia categoria e verso il programma stesso. Grazie a tutti quelli che continueranno a sostenere non solo me, ma soprattutto la bellezza della danza.” – la chiosa finale di Angelo Madonia.

Samuel Peron torna Ballando con le stelle dopo l’esperienza a L’Isola dei Famosi e balla con la Divina

Sarà sostituito da Samuel Peron, reduce dall’esperienza a L’Isola dei Famosi dove è arrivato al secondo posto. “Siamo felici di annunciare il ritorno di Samuel Peron, uno dei maestri più amati della storia di Ballando con le Stelle. A partire dalla prossima puntata, Samuel sarà al fianco di Federica Pellegrini, portando la sua esperienza e il suo entusiasmo nella competizione” – si legge in una nota della produzione del programma. “É una gioia riavere Samuel nella grande famiglia di Ballando. Certi che il suo talento contribuirà a rendere questa edizione ancora più speciale”. Nella scorsa edizione Peron aveva ballato in coppia con Simona Ventura piazzandosi secondo.