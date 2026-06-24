Chi l’ha visto, perché questa volta Federica Sciarelli potrebbe lasciare davvero: chi sono i possibili sostituti

Federica Sciarelli potrebbe lasciare Chi l'ha visto

L’indiscrezione rilanciata nelle ultime ore parla di una decisione già comunicata ai vertici dell’azienda

L’indiscrezione, questa volta, viene considerata più solida delle precedenti. Dopo oltre vent’anni alla guida di Chi l’ha visto?, Federica Sciarelli potrebbe davvero essere arrivata alla fine della sua lunga esperienza nel programma simbolo di Rai 3. Secondo quanto riportato da Affari Italiani, la giornalista avrebbe già comunicato la propria decisione ai vertici dell’azienda e ai collaboratori più stretti, aprendo di fatto la partita sulla successione.

Al momento non esistono conferme ufficiali da parte dell’azienda, ma l’ipotesi di un cambio al timone dello storico programma dedicato ai casi di persone scomparse e alla cronaca nera sta rapidamente conquistando il centro del dibattito televisivo.

L’indiscrezione: dopo oltre vent’anni potrebbe chiudersi un’era

Federica Sciarelli conduce “Chi l’ha visto?” dal settembre 2004, quando raccolse il testimone di Daniela Poggi. In oltre due decenni è diventata il volto simbolo della trasmissione, contribuendo a trasformarla in uno degli appuntamenti più seguiti e riconoscibili del servizio pubblico.

Le indiscrezioni parlano di una decisione maturata soprattutto per la forte pressione che comporta un programma realizzato praticamente senza soste per gran parte dell’anno. Secondo quanto riferito, la stanchezza accumulata dopo tanti anni di conduzione sarebbe stata il fattore decisivo.

Non sarebbe comunque un addio alla Rai. L’ipotesi che prende corpo è quella di un nuovo ruolo con impegni più limitati e progetti meno gravosi rispetto alla conduzione di un programma che occupa quasi dieci mesi di lavoro ogni stagione.

Un addio che era già stato ipotizzato in passato

In realtà l’idea di lasciare non nasce oggi. Già nel 2024, dopo il pensionamento, Sciarelli aveva manifestato il desiderio di concludere la propria esperienza alla guida del programma.

La Rai, allora guidata dall’amministratore delegato Giampaolo Rossi, riuscì però a convincerla a proseguire, proponendole un contratto da collaboratrice esterna della durata di due anni, sul modello già adottato per altri volti storici dell’informazione dell’azienda.

Anche lo scorso anno, durante la presentazione dei palinsesti, la giornalista aveva lasciato intendere che il momento del passaggio di consegne sarebbe arrivato. In un’intervista aveva spiegato di essere già confermata per la stagione successiva, aggiungendo però che prima o poi sarebbe stato giusto lasciare spazio ad altri.

Parole che oggi vengono lette come un possibile indizio di una scelta maturata da tempo.

Chi potrebbe prendere il posto di Federica Sciarelli

Se davvero dovesse concretizzarsi l’uscita di scena della conduttrice, la Rai dovrà affrontare una delle successioni più delicate della propria televisione.

Le candidature interne sembrano, almeno sulla carta, le più solide. Veronica Briganti e Chiara Cazzaniga, entrambe inviate storiche del programma, vengono considerate le figure più adatte per garantire continuità editoriale.

Non mancano però le ipotesi alternative. Tra i nomi circolati nelle ultime ore figurano anche Manuela Moreno, destinata alla conduzione di Vita in Diretta Estate, Francesca Fialdini, Paola Perego e Pino Rinaldi, da sempre legato ai programmi di cronaca.

Più complicata, invece, l’ipotesi Francesca Fagnani, già impegnata con Belve, così come quella di Eleonora Daniele, destinata a restare su Rai 1 con Storie Italiane e il nuovo progetto di approfondimento previsto su Rai 3.

La risposta potrebbe arrivare con i nuovi palinsesti Rai

Per conoscere il futuro di “Chi l’ha visto?“ potrebbe non essere necessario attendere ancora molto. La presentazione ufficiale dei palinsesti Rai, prevista il 3 luglio, dovrebbe chiarire definitivamente se Federica Sciarelli resterà al timone dello storico programma oppure se si aprirà davvero una nuova fase.

Fino a quel momento, l’azienda mantiene il massimo riserbo. Intanto, però, quella che per anni è sembrata soltanto una voce estiva potrebbe trasformarsi nella notizia televisiva più importante della prossima stagione.