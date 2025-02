Fedez, Bella Stronza con dedica speciale: ‘Non è Chiara Ferragni’

Fedez si esibirà con Marco Masini

Fedez e Marco Masini offrono una versione rivisitate di ‘Bella stronza‘: le strofe discusse lasciano spazio a barre enigmatiche. “Baciarsi e dirsi ti amo, sì, ma farlo di nascosto”. A chi si riferiscono? Nel corso de La Vita in diretta di venerdì 14 febbraio Giuseppe Candela di Dagospia ha raccontato di aver ascoltato la cover in pre ascolto con le strofe aggiunte dal rapper.

Fedez, le barre aggiunte in Bella stronza sarebbero dedicate ad Angelica Montini

Secondo la ricostruzione del giornalista le parole sarebbero rivolte a una persona con la quale ha avuto una relazione intensa. Non si tratta di Chiara Ferragni ma di Angelica Montini, la stilista milanese frequentata anche quando era legato sentimentalmente all’imprenditrice digitale. Candela ha aggiunto che un’altra barra inserita nel pezzo potrebbe invece essere riferita all’ex moglie. ”Chi cerca quello che non deve trova quello che non vuole/Ti ho dato tutte le ragioni per essere una bella stronza”.

Passaggio che lascia aperta ogni interpretazione e contribuisce ad alimentare il dibattito sull’identità della ‘bella stronza’. Per il giornalista di Fanpage Gennaro Marco Duello non ci sono dubbi: “Fedez ha deciso di adattare il testo di Bella Stronza non per assecondare il politicamente corretto o spegnere le polemiche, ma per dedicare il brano ad Angelica Montini nel disperato tentativo di riconquistarla“.

Angelica Montini con Fedez

‘Tentativo disperato di riconquistarla’

Per Selvaggia Lucarelli l’interrogativo resterà sulla destinataria delle sue barre resterà anche dopo l’esibizione. “É un’abile comunicatore e sa come far parlare di sé”. A poche ore dalla performance Fedez ha ricevuto una buona notizia dalla procura di Milano che ha chiesto l’archiviazione per la sua posizione nell’ambito dell’inchiesta per rissa e lesioni in concorso, nel fascicolo sul pestaggio subito da Cristiano Iovino avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 aprile 2024. Il personal trainer romano era stato aggredito da diverse persone arrivate sotto casa sua, a bordo di un van nero, in zona CityLife a Milano.