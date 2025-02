Irrompe Benigni a Sanremo: ironizza su Meloni, Musk e Trump dopo la stoccata di Geppi Cucciari

Carlo Conti e Roberto Benigni a Sanremo 20258

La prima punzecchiatura era arrivata da Geppi Cucciari, in versione ‘signorina buonasera’, al momento dell’introduzione del Festival di Sanremo. “Tra poco andrà in onda la quarta serata del Festival della Canzone Italiana. Un avviso: purtroppo, nonostante le indicazioni del Ministero del Made in Italy, andranno in onda anche brani stranieri. Ce ne scusiamo coi telespettatori. Per i temi trattati la visione e’ sconsigliata a un pubblico già assonnato. Buona Nazione, volevo dire: buona visione”.

geppi cucciari sei la persona più importante che abbiamo in questo paese#sanremo2025 pic.twitter.com/yUu4f2tjhP — måry (@nomituttipresi) February 14, 2025

Roberto Benigni a Sanremo 2025: ‘Musk ha votato per… Giorgia’

Poi il ciclone Roberto Benigni si è abbattuto su Meloni, Musk e Trump. “Chi ci guarda con tutti i satelliti? Elon Musk. Parla sempre dell’Italia, figurati se non vede Sanremo” – così l’attore , ospite della serata cover del Festival di Sanremo. “Su X ha già votato” ha proseguito l’attore e regista durante il suo show che ha aperto la serata “ha votato per… Giorgia” – ha scherzato, facendo indiretto riferimento alla premier Giorgia Meloni. “Giorgia c’è sempre stata – ha proseguito – c’era l’anno scorso, quello prima, ci sarà l’anno prossimo e anche quello dopo. Dai retta a me, ci sarà per diversi anni”.

"Con #Sanremo2025 hai bloccato l'Italia. Dovresti dare il ministro dei trasporti" pic.twitter.com/c97G9Q9KHp — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 14, 2025

Musk ha continuato Benigni, “è innamorato, sono sempre insieme. È andata a prendere un premio in America e glielo ha dato lui. Ora è con lui a vedere Sanremo. Sono capaci di sposarsi e fare un viaggio di nozze su Marte”. Lui, ha affermato ancora Benigni, “è un uomo ricchissimo, vuole preparare la marcia su Roma: ‘Roma o Marte'”. Poi il premio Oscar, che a marzo tornerà protagonista su Rai 1, ha tirato in ballo anche il presidente degli Stati Uniti.

‘Trump vuole la Liguria come 53esimo stato o mette i dazi sulle trofie al pesto’

“Musk è potente, ricchissimo, vuole conquistare l’Italia, vuole il potere in Italia, sta preparando la marcia su Roma, al grido di ‘o Roma o Marte'”, dice Roberto Benigni nel suo intervento sul palco dell’Ariston. “Ma non solo lui, Trump segue Sanremo, lo vuole rifare grande, lo segue da Mar-a-Lago, vuole Vasco Rossi, Mina, Celentano, ‘make Sanremo great again‘. Vuole tutta la Liguria, dopo la Groenlandia, come 53/o stato degli Usa. Ha detto: o la Liguria lo accetta, o metto un dazio del 200% sulle trofie al pesto”.

🔵#Sanremo2025 Torna all'Ariston l'ironia di Roberto #Benigni. L'attore e regista non risparmia nessuno, nemmeno oltreoceano: "Siamo in via lattea visione, ci sta guardando da lassù Elon Musk".

Un passaggio della diretta @RaiUno @RaiPlay @RaiRadio2#RobertoBenigni pic.twitter.com/TUq4M1JiDZ — Rai Radio1 (@Radio1Rai) February 14, 2025

L’ultimo passaggio è riservato a Sergio Mattarella. “Presidente, siamo sempre vicini alle sue parole, ci riconosciamo, non abbiamo mai sentito uscire da lei una parola che non fosse di verità e di pace. Siamo orgogliosi di essere rappresentati da lei, per la sua dignità e umanità” – ha detto Benigni rivolgendosi al Capo dello Stato dopo le parole della portavoce del ministro degli Esteri russo contro Mattarella.