Fedez esce accompagnato da Carlo Conti a Sarà Sanremo, scatta l’allarme: ‘Ma non sta bene?’

Assente, incerto, poco lucido. Un Fedez diverso quello che si è visto sul palco di Sarà Sanremo per presentare il suo brano in gara a Sanremo 2025.

Fedez presenta brano sulla depressione a Sanremo 2025, il rapper sembra in difficoltà e allarma i fan

“Forse non sta bene” – tra i commenti più gettonati sul web. Dopo un momento di incertezza il rapper ha spiegato che sarà in gara con Battito “una dicotomia: una canzone d’amore dedicata a una donna, ma quella donna è impersonificata nella depressione” – ha spiegato Fedez che ha avuto un’incertezza anche nell’uscire dallo studio con Carlo Conti che l’ha accompagnato con discrezione mentre chiedeva se ci fosse Francesca Michielin per presentare il suo brano a Sanremo 2025 prima dell’ultimo duello tra i giovani in gara per conquistare l’accesso al Festival della canzone.

“Eviterei offese e insulti per prendere due like. Gli auguro di ritrovare la serenità” – ha aggiunto un altro utente su X. Subito dopo il cantante ha condiviso un post su Instagram relativo al brano che presenterà al Festival. “Solo io e la mia penna contro il resto del mondo. Battito”.

Fedez non sta bene per niente

pic.twitter.com/CdMb315pWb — Valentina R (@vale_russo83) December 18, 2024

Sanremo 2025, i titoli dei brani in gara e i finalisti per le Nuove proposte

Nel corso della serata finale di ‘Sanremo Giovani‘ sono stati resi noti i titoli delle 30 canzoni dei Big che prenderanno parte alla 75esima edizione del Festival dal 10 al 15 febbraio. Di seguito, tutti gli artisti e le loro canzoni:

Francesco Gabbani ‘Viva la vita’;

Clara ‘Febbre’;

Achille Lauro ‘Incoscienti giovani’,

Brunori Sas ‘L’albero delle noci’;

Shablo feat. Gue’, Joshua e Tormento ‘La mia parola’;

Giorgia ‘La cura per me’;

Emis Killa ‘Demoni’;

Marcella Bella ‘Pelle diamante’;

Gaia ‘Chiamo io chiami tu’;

Simone Cristicchi ‘Quando sarai piccola’;

Irama ‘Lentamente’;

Serena Brancale ‘Anema e core’;

Olly ‘Balorda nostalgia’;

Elodie ‘Dimenticarsi alle 7’;

Massimo Ranieri ‘Tra le mani un cuore’;

Tony Effe ‘Damme ‘na mano’;

Sarah Toscano ‘Amarcord’;

Rocco Hunt ‘Mille vote ancora’;

Lucio Corsi ‘Volevo essere un duro’;

Noemi ‘Se t’innamori muori’;

Bresh ‘La tana del granchio’;

Rose Villain ‘Fuori legge’;

Willie Peyote ‘Grazie ma no grazie’;

Moda’ ‘Non ti dimentico’;

Fedez ‘Battito’;

Francesca Michielin ‘Fango in paradiso’;

Rkomi ‘Il ritmo delle cose’;

Coma_Cose ‘Cuoricini’;

Joan Thiele ‘Eco’;

The Kolors ‘Tu con chi fai l’amore’.

Sono Vale Lp e Lil Jolie, Alex Wyse, Settembre e Maria Tomba i quattro finalisti di Sanremo Giovani. , i 4 giovani hanno conquistato il pass per l’Ariston, superando gli altri concorrenti Mew, Selmi, Angelica Bove e Etra nelle sfide dirette. La Commissione Musicale, composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia (insieme a Carlo Conti e Claudio Fasulo, giurati fuori onda), ha decretato i vincitori che si sfideranno sul palco dell’Ariston dall’11 al 15 febbraio nella categoria ‘nuove proposte’. I titoli dei brani che si contenderanno la vittoria nella categoria Nuove Proposte sono: ‘Dimmi tu quando sei pronta per fare l’amore’ di Vale LP e Lil Jolie; ‘Rockstar’ di Alex Wyse; ‘Vertebre’ di Settembre e ‘Goodbye (Voglio Good vibes)’ di Maria Tomba.