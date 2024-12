Teo Mammucari sospende il tour teatrale: ‘Per motivi di salute’, il Var del ‘vaffa’ a Striscia

“Per motivi personali e di salute mi sono preso una pausa dalla tv e dal teatro. Mi dispiace moltissimo per il tour teatrale e mi scuso per il disagio creato a chi mi segue e mi vuole bene. Tornerò più forte di prima”. Lo annuncia Teo Mammucari in un breve comunicato pubblicato su Tv Blog.

Teo Mammucari dopo la bufera per l’intervista a Belve: ‘Tornerò più forte di prima’

Dopo l’ospitata a Belve di Francesca Fagnani interrotta bruscamente e le numerose polemiche scaturite per il suo ‘vaffa…’ finale prima di lasciare lo studio televisivo, il comico ha optato per un periodo di pausa dal lavoro. L’annuncio arriva dopo l’intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli per ‘Il Fatto Quotidiano‘ dove Teo Mammucari aveva confessato di non stare bene e di essere stato “travolto da insulti e minacce” aggiungendo di trovarsi in una situazione familiare delicata ”che – aveva precisato – non posso e non voglio raccontare”.

Striscia la notizia, il particolare sul backstage del video di Belve

Il conduttore aveva poi rivolto un appello a Francesca Fagnani chiedendo che fosse mandato in onda il filmato integrale del momento in cui lascia lo studio per dimostrare che il vaffa non era rivolto alla conduttrice. Richiesta che è stata accolta dalla produzione di Belve ma il filmato diffuso sembrerebbe lascia dubbi sulla prima ‘brutta parola’. Per Striscia la notizia Teo Mammucari non imprecava verso la giornalista ma per la situazione di disagio che stava vivendo. Poi il tg satirico ha mostrato una piccola incongruenza tra quando mandato in onda in puntata e il backstage. “Sembra che ci sia stato un intervento in fase di montaggio’