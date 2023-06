Paola Caruso pubblica le foto in spiaggia del figlio e viene attaccata: ‘Cammina senza tutore’, la replica

Nei mesi scorsi Paola Caruso ha raccontato il dramma che sta vivendo il figlio, Michelino, a causa di un’iniezione un farmaco a Sharm el-Sheikh. A distanza di mesi il bambino, 4 anni, non ha ripreso la piena funzionalità della gamba ed è costretto a muoversi con un tutore.

Paola Caruso pubblica gli scatti di Michelino a mare dopo l’intervento al Gaslini

Di recente è stato sottoposto ad un intervento al Gaslini di Genova nella speranza che Michelino possa riprendersi a muovere senza dover utilizzare alcun sostegno. Nelle ultime ore Paola Caruso ha condiviso una serie di scatti che la ritraggono a mare in Liguria con il figlio. “Primo giorno di mare” – ha scritto la show girl calabrese. Nelle immagini si vede il ragazzino passeggiare sul bagnasciuga. Numerosi utenti hanno rimarcato che il bambino camminasse senza tutore ed hanno preso di mira l’ex Bonas di Avanti un altro.

La show girl replica agli haters: ‘Cammina ancora con il tutore, in spiaggia non può tenerlo’

Immediata la replica di Paola Caruso che ha ribadito che Michelino cammina ancora con il tutore. “In spiaggia non può tenerlo. Spero che tutto questo passi presto e che Dio ci aiuti”. Nonostante la precisazione in molti hanno continuato a manifestare scetticismo e prendere di mira la show girl che ha pubblicato anche una Stories per far chiarezza sulla situazione ribadendo che in spiaggia non può tenere il tutore.