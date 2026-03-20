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GF Vip: il like di Delle Piane ad Adriana Volpe fa esplodere Antonella Elia, i sospetti della ‘rivale’

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 20 Mar, 2026 - ore: 23:54 #Adriana Volpe, #Antonella Elia, #GF VIP
Il confronto tra Adriana Volpe e Antonella Elia al GF VipIl confronto tra Adriana Volpe e Antonella Elia al GF Vip

Perché Antonella Elia e Adriana Volpe hanno litigato?

Altro giro, altro scontro. Al Grande Fratello Vip la tensione tra Antonella Elia e Adriana Volpe riesplode con forza e stavolta c’entra anche un terzo nome: Pietro Delle Piane.

Un semplice gesto – un like social e un messaggio di incoraggiamento – ha riacceso una rivalità mai sopita. Ma sotto la superficie c’è molto di più: vecchie ruggini, gelosie e conti mai chiusi.

Il punto che fa esplodere tutto: l’ex di Antonella

Durante il confronto in diretta, Antonella Elia non nasconde il fastidio per il comportamento dell’ex compagno.

A irritarla non è solo il gesto, ma il destinatario: Adriana Volpe. “Mi ha dato fastidio, è stato scorretto”, ammette senza giri di parole.

Una reazione emotiva, diretta, che lascia intendere quanto la ferita sia ancora aperta.

La versione di Adriana Volpe: “Lui è ancora innamorato”

Adriana Volpe prova a ridimensionare la situazione, ma finisce per accendere ancora di più la miccia.

Spiega di aver avuto contatti con Delle Piane in passato, anche nei momenti difficili della relazione con Antonella. E poi la frase che cambia il clima in studio: secondo lei, l’uomo sarebbe ancora profondamente legato all’ex con Volpe che arriva a dire… “Secondo me sono ancora fidanzati”.

Un’affermazione che Elia non accetta.

“Sei falsa”: lo scontro diventa personale

A quel punto il confronto si trasforma in attacco diretto.

Antonella Elia accusa Adriana Volpe senza mezzi termini, mettendo in discussione la sua sincerità. I toni si alzano, il dialogo si rompe.

Non è solo una discussione: è uno scontro identitario tra due personalità forti che non riescono a trovare un punto d’incontro.

L’intervento di Selvaggia Lucarelli

A gettare uno sguardo esterno sulla vicenda è Selvaggia Lucarelli, che prova a riportare equilibrio.

Secondo lei, entrambe hanno una parte di ragione. Il problema, però, è che riescono a vedere i difetti dell’altra ma non i propri.

Un’analisi lucida che fotografa perfettamente il rapporto tra le due.

Il lato più fragile di Antonella Elia

Dopo lo scontro, Antonella si racconta in un momento più intimo. Parla della fine della relazione con Delle Piane e del senso di solitudine che ne è seguito.

Ammette di aver chiuso una storia importante, lunga sei anni, anche per mancanza di basi solide. “Forse non era reale”, lascia intendere.

Un passaggio che mostra una fragilità spesso nascosta dietro l’irruenza.

Il pubblico sceglie: Elia favorita

Nonostante le tensioni, il pubblico sembra aver preso posizione.

Antonella Elia conquista il favore dei telespettatori e ottiene l’immunità, segno che la sua autenticità – nel bene e nel male – continua a colpire.

Uno scontro destinato a continuare?

Quella tra Elia e Volpe non è una semplice lite televisiva. È una dinamica che si trascina nel tempo e che, ogni volta, trova nuovi motivi per riaccendersi.

E con elementi personali così forti in gioco, è difficile pensare che finisca qui.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

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