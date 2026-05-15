‘Domenica In va cambiata’, poi Mara Venier chiude bruscamente l’intervista dopo la battuta su Cerno

Mara Venier

La conduttrice conferma il pressing della Rai: ‘Vogliono che resti’, Poi lo scontro in diretta con Grazia Sambruna

Mara Venier rompe il silenzio sul suo futuro a Domenica In e, per la prima volta, conferma pubblicamente che la Rai le ha chiesto di restare anche nella prossima stagione. Ma insieme all’apertura arriva anche una riflessione molto netta sul programma: “Va cambiato e rivisto”.

La conduttrice ne ha parlato nel podcast “Non è la Tv”, ospite di Andrea Parrella, Gennaro Marco Duello e Grazia Sambruna. Un’intervista iniziata con toni distesi e trasformata poi in un acceso confronto dopo una provocazione sul giornalista Tommaso Cerno, collaboratore dell’ultima edizione del contenitore domenicale Rai.

“La Rai mi chiede di restare”: Mara Venier apre alla nuova stagione

Nel corso della conversazione, Mara Venier ha confermato le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni sul suo possibile ritorno alla guida di Domenica In. Una decisione, però, che la conduttrice non considera ancora definitiva.

“Posso dirti ufficialmente che la Rai mi chiede di rimanere”, ha spiegato. “Io voglio riflettere. Sono onorata di questa richiesta, ma devo capire se farla e soprattutto come farla”.

Parole che raccontano un momento di riflessione profonda dopo anni trascorsi al timone dello storico programma domenicale di Rai1. La Venier non mette in discussione il legame con la trasmissione, ma appare convinta che il format abbia bisogno di una svolta.

“Domenica In va cambiata e rivista”, ha ribadito più volte nel corso dell’intervista, chiarendo però che il problema non riguarda il gruppo di lavoro o i collaboratori che l’hanno affiancata nell’ultima stagione.

“Le interviste ormai le fanno tutti”: la critica alla tv di oggi

A colpire è soprattutto l’analisi che Mara Venier fa dell’evoluzione della televisione. Secondo la conduttrice, ciò che un tempo rendeva unico Domenica In oggi non basta più.

“Il pezzo forte del programma sono sempre state le mie interviste”, ha spiegato. “Quando ho cominciato eravamo abbastanza unici. Adesso invece le interviste le fanno tutti, in tutti i programmi, con i filmati e le stesse dinamiche”.

Una riflessione lucida sul cambiamento della tv generalista e sulla necessità di trovare una nuova identità editoriale per il contenitore domenicale.

Per questo Mara guarda con nostalgia alle prime edizioni da lei condotte: “Vorrei ritrovare quell’allegria che c’era all’inizio. Penso che la domenica possa tornare ad avere leggerezza e divertimento”.

La battuta su Tommaso Cerno fa esplodere la tensione

L’atmosfera dell’intervista cambia improvvisamente quando Grazia Sambruna interviene con una battuta ironica riferita proprio al desiderio di “tornare all’allegria”.

“Cerno è proprio un allegrone…”, commenta la giornalista, facendo riferimento alla presenza di Tommaso Cerno nel programma.

Una frase che Mara Venier non gradisce affatto. La reazione è immediata e durissima.

“Scusami, hai tirato fuori Cerno quando non c’entrava nulla”, replica la conduttrice. “Hai fatto una battuta che non c’entrava niente. Io sto parlando seriamente, sto aprendo il mio cuore. Se fai la battutina perché vuoi fare la figa, con me hai sbagliato”.

Parole che gelano lo studio e spiazzano la stessa Sambruna, che prova subito a ridimensionare l’accaduto.

Mara Venier interrompe l’intervista

La giornalista tenta di chiarire di non aver voluto provocare uno scontro . “Non volevo litigare con nessuno”.

Ma Mara Venier decide di non abbassare i toni. La conduttrice insiste sul fatto che certe battute siano fuori luogo e inutili nel contesto della conversazione.

“Le battutine sono inutili”, taglia corto. “Io sono qui per Duello. Se volete parlo con Duello, altrimenti vi saluto”.

Un momento che in poche ore è diventato virale sui social, dividendo il pubblico tra chi ha apprezzato la sincerità della conduttrice e chi invece ha giudicato eccessiva la sua reazione.

Il futuro di Domenica In resta in sospeso

Al netto dello scontro finale, dalle parole di Mara Venier emerge soprattutto un concetto: il futuro di Domenica In dipenderà dalla possibilità di rinnovare davvero il programma.

La conduttrice sente evidentemente il peso di una lunga esperienza televisiva e la difficoltà di continuare a proporre uno schema che, secondo lei, oggi è stato replicato ovunque.

“Non devo dimostrare più niente”, ha ammesso. “Professionalmente ho fatto tutto quello che dovevo fare”.

Eppure il legame con il pubblico e con la domenica pomeriggio di Rai1 resta fortissimo. Proprio per questo la Rai continua a volerla al centro del progetto anche nella prossima stagione.

La decisione definitiva non è ancora arrivata. Ma una cosa appare chiara: se Mara Venier tornerà a Domenica In, vuole farlo a modo suo. E soprattutto con un programma molto diverso da quello visto negli ultimi anni.