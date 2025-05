Francesca Polizzi spiega l’addio a Uomini e Donne e rivela il contenuto delle lettere a Gianmarco

Francesca Polizzi si è autoeliminata

L’ex corteggiatrice rompe il silenzio a “Casa Lollo”: ‘Non mi sentivo più scelta’

Era la corteggiatrice più amata dal pubblico nel trono di Gianmarco Steri, ma a sorpresa Francesca Polizzi ha deciso di abbandonare Uomini e Donne due settimane fa. Oggi rompe il silenzio e, intervistata da Lorenzo Pugnaloni a “Casa Lollo”, spiega i motivi dietro il suo addio.

“Durante l’ultima esterna andava tutto bene, parlavamo persino di futuro. Poi in studio è cambiato tutto: ho sentito freddezza, distacco. Lui non mi guardava più come prima”.

Le lettere mai lette e l’amor proprio ferito

La rottura, secondo quanto racconta Francesca, non è stata improvvisa: aveva già scritto due lettere a Gianmarco per cercare chiarezza, ma lui non le ha mai lette in pubblico. “Mi aspettavo un confronto, un invito in esterna. Invece ha solo chiesto alla redazione se potessi tornare in puntata”, rivela amareggiata. “Cosa ho scritto nelle lettere? Che ero stranita perché nelle esterna era tutto fantastico e poi in studio qualcosa non andava e sembrava più propenso per le altre due ragazze. Anche a livello comunicativo non riuscivamo a capirci e a chiarirci e per me in una relazione la fiducia e la comunicazione sono alla base” – ha aggiunto Francesca Polizzi.

“Non potevo andare a Roma da Palermo solo per sentirmi dire ‘ti avrei eliminata comunque’. Ho scelto me stessa.”

Una delusione che brucia, ma senza rancore

Francesca tiene a precisare di non provare rancore: “Gianmarco è un bravo ragazzo, ma non riuscivamo più a capirci. La fiducia e la comunicazione, per me, sono tutto. Quando vengono meno, meglio andare via”.