Francesca Tocca sul trono di Uomini e Donne? La clamorosa indiscrezione per settembre

Francesca Tocca potrebbe approdare a uomini e Donne

Uomini e Donne, possibili novità per la prossima stagione

La stagione televisiva si avvia alla conclusione e, come da tradizione, il mondo dei programmi di Maria De Filippi entra in fase di riorganizzazione. Tra Temptation Island pronto a infiammare l’estate e le ultime puntate di Uomini e Donne in onda prima della pausa estiva, già si parla del prossimo autunno. E tra le indiscrezioni più chiacchierate spicca quella su una possibile, clamorosa, protagonista per il Trono Over: Francesca Tocca, ballerina professionista di Amici ed ex compagna di Raimondo Todaro.

Dopo la fine con Raimondo Todaro, la ballerina di Amici potrebbe approdare al dating show

A lanciare la notizia è stato il settimanale Nuovo Tv, diretto da Riccardo Signoretti, secondo cui Maria De Filippi starebbe valutando seriamente l’idea di affidare la celebre poltrona rossa a Francesca. Bellissima, carismatica, con un passato sentimentale importante e la simpatia del pubblico dalla sua parte: Tocca avrebbe tutte le carte in regola per catalizzare l’attenzione del parterre e dei telespettatori. La sua presenza nel programma potrebbe rinnovare l’interesse attorno al format, portando un volto noto e una storia personale molto sentita.

Francesca è tornata single da poco, dopo una relazione durata 17 anni con Raimondo Todaro, da cui ha avuto una figlia, Jasmine. In una recente intervista a Verissimo, la ballerina ha raccontato con sincerità la fine del loro matrimonio: “Abbiamo provato a salvare la relazione in tutti i modi, ma forzare le cose ci faceva solo del male”. Un addio consapevole, nato dopo tante riflessioni e difficoltà. Oggi tra i due c’è un rapporto sereno, nel rispetto della loro storia e del bene comune per la bambina.

Il possibile colpo di scena dopo il trono di Tina Cipollari

Smentiti anche i recenti gossip su una nuova fiamma: Francesca ha dichiarato apertamente su Instagram di voler restare single, chiedendo ai follower di rispettare il suo spazio. “Potete cercare altre argomentazioni”, ha risposto ai rumors con tono deciso.

La proposta di partecipare a Uomini e Donne potrebbe essere l’occasione giusta per rimettersi in gioco. E, conoscendo lo stile della De Filippi, nulla è mai lasciato al caso. Se davvero la Tocca dovesse accettare, sarebbe un colpo da maestro per rilanciare il Trono Over con una figura amatissima e già familiare al pubblico di Canale 5.

Del resto, lo stesso Signoretti è stato tra i primi a rivelare il ritorno di Tina Cipollari in trasmissione. Che abbia colto nel segno anche stavolta?