L’Eredità, addio Greta Zuccarello e Linda Pani: perché cambiano le professoresse di Liorni

Professoresse dell'Eredità, novità in vista per l'edizione autunnale

Il casting Rai è già partito: dopo due stagioni si prepara il cambio di squadra. Le due attuali professoresse resteranno in onda fino al 5 settembre con L’Eredità Summer

Il futuro de L’Eredità comincia a delinearsi con una novità che riguarda direttamente il cast di Marco Liorni. La Rai ha infatti aperto le selezioni per individuare le nuove professoresse dello storico quiz di Rai 1, confermando di fatto l’uscita di scena di Greta Zuccarello e Linda Pani al termine dell’attuale esperienza nel programma.

Non ci sarà quindi la coppia che ha accompagnato Liorni nelle ultime due stagioni. Zuccarello e Pani continueranno però a comparire in televisione ancora per qualche settimana: saranno al fianco del conduttore fino alla conclusione de L’Eredità Summer, prevista il 5 settembre.

La nuova selezione è stata pubblicata sul portale Rai Casting. È proprio l’annuncio rivolto alle aspiranti professoresse a rendere evidente il cambio di formazione in vista della prossima stagione.

La Rai cerca due nuovi volti per L’Eredità

L’annuncio è rivolto a ragazze tra i 22 e i 29 anni, chiamate a entrare in uno dei programmi più seguiti del preserale televisivo italiano.

Tra i requisiti indicati dalla produzione ci sono una buona cultura generale, una dizione curata, capacità di stare davanti alla telecamera e una spiccata presenza scenica. Viene inoltre considerata l’attitudine al ballo, elemento che da sempre caratterizza il ruolo delle professoresse del quiz.

Le candidature sono partite il 3 agosto e la procedura viene effettuata online. Le aspiranti devono compilare il modulo previsto dal portale, allegare il curriculum e presentare un video di candidatura nel quale mostrarsi davanti alla telecamera.

Il ruolo, del resto, non è soltanto quello di accompagnare visivamente il programma. Le professoresse intervengono durante le varie fasi del gioco, affiancano i concorrenti e partecipano alla dinamica dello studio fino alla parte finale che conduce alla Ghigliottina.

Greta Zuccarello, dalla danza alla televisione

Per Greta Zuccarello il percorso televisivo è arrivato dopo una formazione soprattutto legata alla danza. Originaria di Treviso, ha iniziato a studiare da giovanissima e a 14 anni si è trasferita a Firenze per proseguire la propria preparazione.

Successivamente ha studiato anche negli Stati Uniti. Prima dell’ingresso a L’Eredità, aveva già lavorato come ballerina in diversi programmi televisivi, tra cui Ciao Darwin e Tale e Quale Show.

Nel 2024 ha inoltre partecipato a L’Isola dei Famosi, prima di diventare una delle professoresse del quiz di Rai 1.

Dopo due stagioni accanto a Liorni, il suo percorso nel programma sembra quindi destinato a concludersi con l’ultima puntata dell’edizione estiva.

Linda Pani, dalla radio alla fiction e al cinema

Diverso, ma altrettanto articolato, il percorso di Linda Pani. Veneziana, ha costruito la propria carriera muovendosi tra televisione, radio, danza e recitazione.

Nel 2017 ha partecipato a Miss Italia, conquistando la fascia di Miss Social. Successivamente è entrata nel mondo della radio con Radio 105, prima di ampliare le proprie esperienze anche alla recitazione.

Ha lavorato nella fiction Luce dei tuoi occhi e ha avuto esperienze anche sul grande schermo. Nel 2025 è arrivata infatti nel cast di Albatross, film diretto da Giulio Base sulla vita dell’inviato di guerra Almerigo Grilz.

Anche per lei, dunque, l’esperienza a L’Eredità rappresenta un capitolo importante di un percorso televisivo più ampio.

Quando tornerà L’Eredità con Marco Liorni

Il passaggio di consegne avverrà nelle prossime settimane. L’Eredità Summer proseguirà fino al 5 settembre, mentre la versione tradizionale del quiz è indicata in partenza per il 19 ottobre alle 18.45, sempre con Marco Liorni alla conduzione.

La Rai, per ora, non ha accompagnato l’apertura del casting con un comunicato specifico sull’uscita di Greta Zuccarello e Linda Pani. Non risultano inoltre dichiarazioni delle due dirette interessate sul loro futuro nel programma.

La selezione delle nuove professoresse rappresenta però un’indicazione precisa sulla prossima stagione: quando L’Eredità tornerà nella sua collocazione autunnale, accanto a Marco Liorni ci saranno due nuovi volti.

Il cambio di squadra non rappresenta una novità assoluta per il programma. Nel corso degli anni il ruolo delle professoresse è stato affidato a diverse protagoniste, con permanenze variabili. Per Zuccarello e Pani l’avventura si chiuderà dopo due stagioni, lasciando spazio a una nuova coppia che la Rai dovrà ora individuare, selezionare e preparare per il ritorno del quiz nel preserale di Rai 1.