Paola Caruso al Grande Fratello Vip: ‘Mi mancherà da morire mio figlio Michele’

Paola Caruso

Paola Caruso concorrente del Grande Fratello Vip: quando entrerà nella Casa?

Ora è ufficiale: Paola Caruso sarà una concorrente del Grande Fratello Vip. L’annuncio è arrivato nello studio di Verissimo, dove la showgirl ha confermato la sua partecipazione alla nuova edizione del reality di Canale 5. L’ingresso nella Casa più spiata d’Italia è fissato per il 17 marzo, data di partenza del programma. Per l’ex Bonas di Avanti un altro, oggi 41 anni, si tratta di una nuova sfida televisiva che arriva dopo anni intensi, segnati da difficoltà personali ma anche da una forte voglia di ripartire.

Davanti a Silvia Toffanin, la showgirl non ha nascosto l’emozione: «Ho la pelle d’oca, perché adesso che è stato annunciato è vero». Un misto di entusiasmo e nostalgia accompagna questo nuovo capitolo della sua vita. Perché se da una parte il Grande Fratello Vip rappresenta un’occasione importante per tornare al centro della scena televisiva, dall’altra significa anche separarsi per qualche tempo dalla persona più importante della sua vita.

Come vivrà Paola Caruso la lontananza dal figlio Michele?

Il pensiero costante della showgirl è infatti per Michele, il figlio di sette anni che resterà fuori dalla Casa. «Mi mancherà tantissimo», ha confessato. Parole semplici ma piene di emozione, che raccontano il rapporto profondissimo tra madre e figlio. Paola ha spiegato di essersi organizzata per affrontare la lontananza nel modo meno doloroso possibile.

«Porterò con me una sua foto da mettere sul comodino. Così lo guarderò tutti i giorni». Il piccolo Michele, invece, seguirà la mamma da casa davanti alla televisione. «Lui mi guarderà in tv», ha detto con un sorriso velato di malinconia. La maternità, per Paola Caruso, è diventata il centro della sua vita. E ogni decisione, anche quella di entrare nel Grande Fratello Vip, passa inevitabilmente attraverso il suo ruolo di madre.

Il dolore per la perdita della madre Wanda

Negli ultimi mesi la vita della showgirl è stata segnata da un lutto profondo: la morte della mamma adottiva Wanda. Un dolore che ancora oggi non si è attenuato. «La perdita non si potrà mai colmare», ha raccontato a Verissimo. «È un dolore che rimane nel cuore». Paola ha spiegato di pensare alla madre ogni giorno, ma di cercare comunque di andare avanti. Un percorso difficile, che l’ha portata a confrontarsi anche con il figlio Michele in momenti delicati come il funerale. «L’ho portato con me e mi ha detto che aveva capito tutto», ha raccontato con emozione. Un momento che l’ha segnata profondamente, ma che le ha dato anche la forza di guardare avanti.

Il rapporto con il padre di Michele e la scelta di proteggerlo

Tra i capitoli più complicati della vita di Paola Caruso c’è anche il rapporto con il padre del figlio Michele. La showgirl ha rivelato che l’uomo è completamente assente dalla vita del bambino. «Non chiama da due anni», ha spiegato. Una situazione che la costringe a ricoprire entrambi i ruoli genitoriali. «Io faccio da papà e da mamma», ha detto con grande lucidità.

Nonostante il dolore, Paola ha dichiarato di aver accettato la situazione: «Mi sono rassegnata al fatto che quest’uomo non sarà mai presente nella vita di Michele». La sua priorità resta una sola: proteggere il figlio. «Da madre ho il dovere di tutelarlo e non voglio che soffra».

Il nuovo amore con Fabio: “Mi ha fatto superare le mie paure”

Se il passato è stato complesso, il presente di Paola Caruso sembra aver ritrovato una certa serenità grazie a Fabio, il compagno che le ha restituito fiducia nell’amore. La loro storia è iniziata quasi per caso, grazie a un’amica in comune che ha suggerito alla showgirl di contattarlo su Instagram. Dopo un mese di messaggi, Fabio l’ha invitata a trascorrere un weekend a Venezia. Ma il destino ha voluto diversamente: Paola si era appena rotta i legamenti. E lui, invece di rinunciare, è andato a trovarla direttamente in ospedale. Un gesto che ha cambiato tutto. «Mi fa sentire al sicuro», ha raccontato.

«È una persona affidabile, intelligente e non ha paura di amarmi». Dopo tante delusioni sentimentali, Paola ammette di aver avuto paura di innamorarsi di nuovo. Ma Fabio, con pazienza e dolcezza, è riuscito a farle superare le sue diffidenze.

Paola Caruso pronta per la sfida del Grande Fratello Vip

Adesso per Paola Caruso è arrivato il momento di mettersi alla prova davanti al pubblico. Il Grande Fratello Vip rappresenta per lei una sorta di riscatto dopo anni complicati. «La vita mi ha tolto tanto, ma mi ha resa la donna che sono oggi», ha spiegato.

Una donna che si definisce forte, resiliente e pronta a dimostrare chi è davvero. «Voglio far vedere al pubblico quanta grinta ho», ha concluso. Il conto alla rovescia è iniziato: dal 17 marzo la showgirl varcherà la porta rossa della Casa. Con una foto di suo figlio sul comodino e un bagaglio di esperienze che promette di trasformarsi in una delle storie più intense della nuova edizione del reality.