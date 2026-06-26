Temptation Island, la verità su Sara e Gabriele dopo il caso del video audace: ecco com’è finita davvero tra i due

Gabriele e Sara

Mentre il filmato intimo continua a far discutere, emergono indiscrezioni sul destino della coppia più chiacchierata di Temptation Island 2026

Per ore il loro nome è stato associato esclusivamente al video piccante finito in rete. Ma mentre sui social continua il dibattito sulla vicenda che ha travolto Sara e Gabriele, la domanda che molti telespettatori si stanno facendo è un’altra: la coppia è sopravvissuta davvero a Temptation Island?

Secondo le ultime indiscrezioni, la risposta sarebbe sì.

Nonostante le tensioni vissute nel villaggio e il terremoto mediatico scoppiato dopo la prima puntata, i due avrebbero scelto di continuare la loro relazione, affrontando insieme uno dei momenti più complicati della loro storia.

Le indiscrezioni: “Sono ancora insieme”

A rilanciare l’indiscrezione è LolloMagazine, che cita fonti vicine alla coppia.

Secondo quanto riportato, Sara e Gabriele sarebbero usciti dal programma ancora fidanzati e oggi starebbero vivendo insieme le conseguenze dell’enorme esposizione mediatica seguita alla diffusione del loro vecchio video intimo.

Sempre secondo le stesse fonti, sarebbe stato Gabriele a rimanere costantemente accanto alla compagna, mentre Sara starebbe attraversando giorni molto difficili a causa delle polemiche esplose online.

Al momento, però, non esistono conferme ufficiali e il percorso televisivo della coppia potrebbe ancora riservare sviluppi inattesi.

Il video che ha cambiato tutto

Il caso è esploso poche ore dopo la messa in onda della prima puntata di Temptation Island 2026.

Sui social hanno iniziato a circolare spezzoni di un vecchio video intimo che ritraeva Sara e Gabriele insieme, realizzato diversi anni fa.

Il filmato è diventato virale nel giro di poche ore, raccogliendo centinaia di migliaia di visualizzazioni e alimentando dubbi sulla sincerità della coppia e sulla loro partecipazione al reality.

Travolti dalle polemiche, i due hanno deciso di intervenire pubblicamente con un video.

“Ci vergognavamo di dirlo, non siamo una coppia finta“, hanno spiegato.

Sara ha raccontato di essere rimasta sconvolta nel vedere quelle immagini diffuse ovunque, mentre Gabriele ha ammesso di non sapere che quel materiale continuasse ancora a circolare.

Entrambi hanno precisato che quei contenuti risalgono a circa quattro anni fa e che appartengono a una fase ormai lontana della loro vita.

Dal gossip al possibile reato

Oltre alle polemiche televisive, la vicenda apre anche un tema giuridico tutt’altro che secondario.

La questione, infatti, non riguarda tanto l’esistenza del video quanto la sua diffusione senza il consenso delle persone coinvolte.

L’articolo 612-ter del Codice Penale, introdotto nel 2019, punisce infatti chi diffonde immagini o video sessualmente espliciti senza autorizzazione e, in alcuni casi, anche chi contribuisce successivamente alla loro circolazione. Si rischiano sanzioni fino a 15mila euro.

Qualora decidessero di sporgere denuncia, saranno gli investigatori ad accertare chi abbia rimesso online il filmato e favorito la sua diffusione.

Un percorso ancora tutto da raccontare

Nel frattempo, il viaggio nei sentimenti di Sara e Gabriele è appena iniziato sul piccolo schermo.

Le discussioni, la gelosia di Gabriele, gli avvicinamenti ai tentatori e i continui confronti promettono di regalare altri colpi di scena nelle prossime puntate.

Ma una cosa sembra emergere con maggiore forza rispetto ai primi giorni: al di là delle polemiche nate fuori dal programma, la coppia avrebbe scelto di affrontare insieme la tempesta, provando a difendere una relazione lunga oltre sei anni.

Se questa scelta resisterà anche al confronto finale di Temptation Island sarà il reality a raccontarlo. Per ora, il colpo di scena più inatteso è che, nonostante tutto quello che è successo, Sara e Gabriele sarebbero ancora una coppia.