Gabriele Govoni e Sara Palumbieri, chi sono la coppia di Temptation Island: la segnalazione, il meme “Follia” e i profili Instagram

Gabriele e Sara

Gabriele subito in tilt per i video di Sara a Temptation Island

Gabriele Govoni e Sara Palumbieri sono già tra i protagonisti assoluti della nuova edizione di Temptation Island. Tra sospetti di tradimento, una segnalazione rilanciata dagli esperti di gossip Amedeo Venza e Deianira Marzano e il tormentone “Follia” pronunciato da lui durante gli sfoghi, la coppia ha infiammato il web già dalla prima puntata andata in onda il 24 giugno.

I due vivono a Chiasso, in Svizzera, sono fidanzati da circa sei anni e mezzo e a scrivere alla trasmissione è stato Gabriele, convinto che la compagna gli abbia nascosto qualcosa. Pur non avendo prove concrete di un tradimento, sostiene che alcuni comportamenti di Sara abbiano alimentato i suoi dubbi: chat cancellate, atteggiamenti ritenuti sospetti e persino un episodio in cui l’avrebbe vista fumare una sigaretta con un altro ragazzo.

La segnalazione su Sara Palumbieri

Nelle ultime ore sulla vicenda si è aggiunta anche una segnalazione rilanciata dagli esperti di gossip Amedeo Venza e Deianira Marzano. Un’utente avrebbe parlato di una presunta frequentazione di Sara dello scorso inverno, sostenendo addirittura: “Ho visto anche le foto”.

Il primo scontro prima ancora di entrare nel villaggio

La tensione è esplosa ancor prima dell’ingresso nei rispettivi villaggi.

Durante la scelta dei tentatori, Sara ha indicato Lory, che l’ha poi invitata a ballare una salsa proprio davanti a Gabriele. Una scena che ha mandato su tutte le furie il fidanzato.

“Mi hai spezzato il cuore, stavo per piangere”, ha detto visibilmente provato.

Le pesantissime accuse di Sara

Una volta entrata nel villaggio delle fidanzate, Sara non ha risparmiato critiche al compagno.

Davanti alle telecamere ha raccontato di sentirsi soffocata dagli atteggiamenti di Gabriele, definendolo invadente e immaturo.

Secondo il suo racconto, lui alzerebbe spesso la voce, cercherebbe di impedirle di uscire con le amiche organizzando viaggi e cene all’ultimo momento e avrebbe l’abitudine di pensare che bastino regali costosi per risolvere ogni problema.

Ma non solo.

Sara ha anche puntato il dito contro il fatto che Gabriele non lavori e utilizzi il denaro dei genitori.

“Vorrei una persona che mi spronasse a fare sempre di più, non che mi facesse sentire sbagliata se faccio di più”, ha spiegato.

Poi la frase destinata a far discutere:

“Ad oggi penso che il nulla sia meglio di questo che ho adesso.”

Gabriele distrutto davanti ai video

Le immagini viste al capanno di Temptation Island hanno letteralmente devastato Gabriele.

L’avvicinamento di Sara al tentatore Andre ha provocato una nuova crisi.

“Mi sta dando fucilate da quando siamo entrati. Non ho mai conosciuto questa Sara, la mia Saretta. Fa male, tanto male”, ha confessato.

E ancora:

“Se oggi chiedessi il falò di confronto non ce la farei a dirle di no. Deve accoltellarmi fino in fondo per non farmi cambiare mai più idea.”

Il “Follia” diventa un meme sui social

Se da una parte il percorso della coppia appare già compromesso, dall’altra Gabriele è diventato uno dei personaggi più commentati sui social.

Il suo continuo ripetere “Follia” durante gli sfoghi ha conquistato il web, trasformandosi in poche ore in uno dei meme più condivisi di questa edizione di Temptation Island.

I profili Instagram

Chi vuole seguire la coppia anche fuori dal programma può trovarli su Instagram ai seguenti profili:

Gabriele Govoni: @dongovo__

@dongovo__ Sara Palumbieri: @xaras.j

Con accuse di tradimento, pesanti recriminazioni reciproche, una segnalazione che continua a far discutere e un percorso già esplosivo dopo appena una puntata, Gabriele e Sara sembrano destinati a diventare una delle coppie simbolo di questa edizione di Temptation Island. Resta da capire se riusciranno a ricucire il loro rapporto oppure se il reality metterà definitivamente la parola fine alla loro storia.