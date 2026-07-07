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Nadia Mayer di Casa a prima vista operata per un tumore della pelle: «Pensavo fosse un foruncolo», il messaggio sulla prevenzione

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 7 Lug, 2026 - ore: 19:11 #basalioma, #Casa a prima vista, #Nadia Mayer, #tumore
Nadia MayerNadia Mayer

La scoperta dopo una piccola macchia sul naso: l’intervento chirurgico

Nadia Mayer, agente immobiliare diventata uno dei volti più conosciuti del programma Casa a Prima Vista, ha raccontato ai suoi follower di essersi sottoposta a un intervento chirurgico dopo la diagnosi di un basalioma, una forma di tumore della pelle.

La professionista ha spiegato che tutto è iniziato con una piccola macchia sul naso, alla quale inizialmente non aveva dato particolare importanza.

«Pensavo fosse un foruncolo», ha raccontato in un video pubblicato sui social, ammettendo di aver rimandato la visita specialistica più del dovuto.

La diagnosi del dermatologo e l’appello alla prevenzione

È stato il controllo effettuato da un dermatologo a chiarire la natura della lesione.

La diagnosi di basalioma ha reso necessario un intervento chirurgico perché, nel frattempo, la lesione si era estesa in profondità.

«Se mi fossi fatta controllare prima, probabilmente sarebbero bastate poche sedute di laser. Invece ho dovuto affrontare un piccolo intervento perché il basalioma era andato troppo in profondità», ha spiegato.

Per questo Nadia Mayer ha voluto trasformare la propria esperienza in un messaggio rivolto a chi la segue, invitando tutti a non sottovalutare macchie, lesioni o alterazioni della pelle che non scompaiono nel tempo e a rivolgersi tempestivamente a uno specialista.

Come sta dopo l’operazione: il recupero procede

Nei giorni successivi all’intervento, la protagonista di Casa a Prima Vista ha continuato ad aggiornare i follower sul decorso post-operatorio.

Attraverso un video pubblicato su TikTok si è mostrata con una garza sul naso e una mascherina, spiegando di dover evitare l’esposizione al sole durante la fase di guarigione.

Con la consueta ironia ha raccontato anche il rinvio della rimozione dei punti.

«Ero andata per toglierli, ma la dottoressa mi ha detto di aspettare ancora qualche giorno e tornare giovedì», ha spiegato, rassicurando tutti sul fatto che il recupero sta procedendo regolarmente.

«Un po’ di trucco e passa tutto»: il sorriso dopo lo spavento

Nonostante i lividi sotto l’occhio e la medicazione sul naso, Nadia Mayer ha scelto di mostrarsi senza nascondere i segni dell’intervento.

Con il sorriso che da sempre la contraddistingue ha alleggerito il momento con una battuta: «Un po’ di trucco e passa tutto».

Quello che però desidera lasciare ai suoi follower è soprattutto un messaggio di prevenzione: non ignorare mai i segnali che il corpo invia e sottoporsi ai controlli dermatologici quando una macchia o una lesione appare insolita o non tende a guarire.

Per Nadia Mayer non è il primo problema di salute affrontato negli ultimi anni. Nell’ottobre 2024 era stata ricoverata per una polmonite causata dalla legionella, un’altra esperienza che aveva deciso di condividere pubblicamente per sensibilizzare sull’importanza della salute e della prevenzione.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

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