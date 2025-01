Grande Fratello, Stefano Tediosi su Helena: ‘Anche altri da punire per oggetti lanciati e bestemmie’

La casa del Grande Fratello si trova al centro di una nuova ondata di polemiche. Mercoledì 8 gennaio si preannuncia una puntata di fuoco, con provvedimenti disciplinari in arrivo per alcuni concorrenti. Sotto i riflettori, in particolare, Helena Prestes che rischia seriamente la squalifica. Ma non è l’unica a dover affrontare le conseguenze delle proprie azioni: potrebbe esserci un televoto flash per Jessica Morlacchi e Ilaria Galassi, mentre il televoto settimanale è stato sospeso.

Stefano Tediosi: ‘Bestemmie e oggetti lanciati non puniti’

Sulla questione è intervenuto Stefano Tediosi, ex concorrente del reality e fidanzato di Federica Petagna. L’ex gieffino ha criticato apertamente la gestione delle regole nella casa:

“Quanti altri oggetti sono volati all’interno della casa? Tante cose gravi sono successe e non sono state punite. Ci sono state bestemmie e oggetti lanciati anche durante i pranzi, ma non è stato preso alcun provvedimento. Chi è stato a bestemmiare? Era un mio grande amico, anzi, è un mio grande amico.”.

Tediosi ha citato episodi specifici, come quelli che avrebbero coinvolto il concorrente Lorenzo:

“Lorenzo ha lanciato oggetti nel tugurio, eppure non ci sono state conseguenze. Quello di Helena è stato un comportamento sbagliato, ma è giusto punire anche altri atteggiamenti”.

Taglio del budget e nuove regole infrante

Le tensioni in casa non si fermano qui. Luca Calvani e Amanda Lecciso sono stati convocati in confessionale per leggere un comunicato ufficiale:

“Inquilini, a causa delle ripetute violazioni del regolamento – divieto di togliersi il microfono e toccare le telecamere – il budget per la vostra spesa settimanale subisce una decurtazione del 30%. Avete a disposizione 280 euro”.

La decisione ha suscitato un acceso dibattito tra i concorrenti. Jessica Morlacchi, visibilmente scossa, ha commentato:

“Siamo tutti colpevoli”.

Verso la puntata di mercoledì

Con Helena Prestes in bilico, Jessica Morlacchi e Ilaria Galassi in forse per un televoto flash, e le tensioni crescenti legate alle dinamiche di gruppo, la puntata di mercoledì 8 gennaio si prospetta ricca di colpi di scena. I fan del reality restano con il fiato sospeso, in attesa di scoprire come si concluderà questa ennesima controversia nella casa più spiata d’Italia.

La domanda resta aperta: sarà Helena l’unica a pagare o il Grande Fratello adotterà finalmente un criterio di giudizio più equo?