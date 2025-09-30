Grande Fratello, chi è davvero Grazia Kendi? ‘Sono single’, ma spunta il rumors sull’ex Temptation

Grazia Kendi

La presentazione in Casa

Appena entrata nella casa del Grande Fratello, Grazia Kendi, 25 anni, originaria di Grosseto, si è presentata come single e reduce da una relazione importante durata tre anni. Parlando con Simone De Bianchi e Francesco Rana, ha confidato:

“Ci siamo lasciati sei mesi fa, ero innamoratissima e sognavo un figlio biondo con lui”.

Ha anche raccontato di un fidanzato pugliese conosciuto a Malta, con il quale aveva convissuto mentre lavoravano nello stesso ristorante.

L’indiscrezione Gabriele Parpiglia

Ma fuori dalla Casa, emerge un retroscena diverso. Secondo la newsletter “Chicchi di Gossip” di Gabriele Parpiglia, Grazia non sarebbe affatto single. Le fonti del giornalista parlano infatti di una frequentazione con Raul Dumitras, volto noto di Temptation Island, reality al quale partecipò con l’ex fidanzata e tronista di Uomini e Donne Martina De Ioannon.

Si tratta di una vera relazione taciuta agli autori oppure solo di un flirt senza conseguenze? L’interrogativo resta aperto, alimentando la curiosità del pubblico.

Chi è Grazia Kendi

Oltre al lato sentimentale, Grazia Kendi è una ragazza piena di energia e con una personalità travolgente. Dopo il diploma ha lavorato in Italia e all’estero per conquistare la propria indipendenza. Attualmente lavora in uno stabilimento balneare a Orbetello, dove si occupa di eventi e feste.

La sua vita familiare non è stata semplice: i genitori sono separati da 15 anni e il rapporto con il padre è delicato, mentre quello con la madre è stato ricostruito nel tempo. Molto forte il legame con la sorella minore, di cui va orgogliosa.

“Sono nata per il Grande Fratello”

Per Grazia, entrare nel cast del Grande Fratello è un sogno che si realizza: “Sono nata per questa esperienza”, ha dichiarato. Riuscirà a conquistare il pubblico con la sua ironia e spontaneità, o saranno le voci di gossip a metterla in difficoltà?