Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Grande Fratello, chi è davvero Grazia Kendi? ‘Sono single’, ma spunta il rumors sull’ex Temptation

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 30 Set, 2025 - ore: 22:46 #Grande Fratello, #Grazia Kendi, #Raul Dumitras
Grazia KendiGrazia Kendi

La presentazione in Casa

Appena entrata nella casa del Grande Fratello, Grazia Kendi, 25 anni, originaria di Grosseto, si è presentata come single e reduce da una relazione importante durata tre anni. Parlando con Simone De Bianchi e Francesco Rana, ha confidato:
“Ci siamo lasciati sei mesi fa, ero innamoratissima e sognavo un figlio biondo con lui”.

Ha anche raccontato di un fidanzato pugliese conosciuto a Malta, con il quale aveva convissuto mentre lavoravano nello stesso ristorante.

L’indiscrezione Gabriele Parpiglia

Ma fuori dalla Casa, emerge un retroscena diverso. Secondo la newsletter “Chicchi di Gossip” di Gabriele Parpiglia, Grazia non sarebbe affatto single. Le fonti del giornalista parlano infatti di una frequentazione con Raul Dumitras, volto noto di Temptation Island, reality al quale partecipò con l’ex fidanzata e tronista di Uomini e Donne Martina De Ioannon.

Si tratta di una vera relazione taciuta agli autori oppure solo di un flirt senza conseguenze? L’interrogativo resta aperto, alimentando la curiosità del pubblico.

Chi è Grazia Kendi

Oltre al lato sentimentale, Grazia Kendi è una ragazza piena di energia e con una personalità travolgente. Dopo il diploma ha lavorato in Italia e all’estero per conquistare la propria indipendenza. Attualmente lavora in uno stabilimento balneare a Orbetello, dove si occupa di eventi e feste.

La sua vita familiare non è stata semplice: i genitori sono separati da 15 anni e il rapporto con il padre è delicato, mentre quello con la madre è stato ricostruito nel tempo. Molto forte il legame con la sorella minore, di cui va orgogliosa.

“Sono nata per il Grande Fratello”

Per Grazia, entrare nel cast del Grande Fratello è un sogno che si realizza: “Sono nata per questa esperienza”, ha dichiarato. Riuscirà a conquistare il pubblico con la sua ironia e spontaneità, o saranno le voci di gossip a metterla in difficoltà?

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

Articoli correlati

Gossip e TV

Grande Fratello, la confessione choc di Giulia Soponariu: ‘Sono stata rapita’

Set 30, 2025 Redazione
Gossip e TV

Enrica Bonaccorti annuncia ai fan di avere un tumore: il messaggio commovente su Instagram e le reazioni

Set 30, 2025 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Uomini e Donne, registrazione del 29 settembre: dama in lacrime dopo la ‘scelta’ di Federico Mastrostefano

Set 29, 2025 Rosalyn Bianca

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

Grande Fratello, chi è davvero Grazia Kendi? ‘Sono single’, ma spunta il rumors sull’ex Temptation

Attualità

Addio a Daniel Pastorello, infermiere e vigile del fuoco volontario morto in un incidente a 29 anni

Gossip e TV

Grande Fratello, la confessione choc di Giulia Soponariu: ‘Sono stata rapita’

Attualità

Garlasco, Luciano Garofano rinuncia all’incarico di consulente di Andrea Sempio: cosa è successo

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.