Grande Fratello 2025, Donatella Mercoledisanto entra nella Casa: il passato difficile e le parole di Simona Ventura

Donatella Mercoledisanto entra nella Casa

La passione per le pulizie, l’amore per il marito e per il figlio, una simpatia travolgente. La nuova puntata del Grande Fratello 2025 si apre con una protagonista destinata a far parlare molto di sé: Donatella Mercoledisanto. Una donna di 46 anni, barese, che porta sulle spalle un cognome difficile, spesso comparso nelle cronache giudiziarie legate al clan Strisciuglio di Bari.

Nonostante il passato familiare, Donatella ha scelto una vita lontana dalla criminalità, costruendo un percorso personale e libero da ombre. Questa sera varca la porta rossa della Casa più spiata d’Italia, pronta a raccontarsi al pubblico.

Il passato familiare e la scelta di vita diversa

Il padre di Donatella, scomparso da anni, è stato un collaboratore di giustizia legato ad ambienti mafiosi pugliesi. Un’eredità pesante che avrebbe potuto condizionare il suo futuro. Ma Donatella ha deciso di non farsi definire dalle colpe degli altri: incensurata, si è impegnata a crearsi un’identità indipendente.



La sua partecipazione al Grande Fratello non è solo intrattenimento, ma anche un messaggio: dimostrare che ognuno può scrivere la propria storia, indipendentemente dal contesto da cui proviene.

La barese si è fatta subito apprezzare per la sua simpatia. “Quando era in albergo ho detto alla cameriera che ci pensavo io a pulire la camera”. Poi di fronte allo statuario Omer ha riferito che anche il marito non avrebbe sfigurato se avesse fatto una clip con il fisico in bella mostra.

Simona Ventura difende la sua scelta

Durante la presentazione ufficiale, Simona Ventura – volto di punta di Mediaset – ha sottolineato con decisione:

“I figli non devono pagare le colpe dei genitori. E noi la vogliamo nella casa del Grande Fratello ”.

Parole forti, che hanno già scatenato dibattiti sui social. Alcuni spettatori apprezzano il coraggio della produzione nell’inserire una concorrente con una storia così intensa, altri temono che il cognome possa diventare un marchio pesante all’interno del reality.

Un ingresso senza social network

Un dettaglio curioso riguarda l’assenza di Donatella dai social: non risulta avere profili attivi. In un’epoca in cui Instagram e TikTok sono fondamentali per costruire la popolarità dei concorrenti, la sua scelta di mantenere un basso profilo digitale aggiunge ulteriore mistero alla sua figura.

Sarà il pubblico a conoscerla direttamente dalle dinamiche nella Casa, senza filtri esterni.

Gli altri concorrenti della nuova edizione

Donatella Mercoledisanto si unisce a un cast già variegato:

Matteo Azzali , pugile;

, pugile; Anita Mazzotta , piercer;

, piercer; Omer Elomari , giovane di origine siriana;

, giovane di origine siriana; Francesca Carrara , mamma tradita;

, mamma tradita; Giulio Carotenuto , dentista;

, dentista; Grazia Kendi , volto emergente;

, volto emergente; Francesco Rana , poliziotto;

, poliziotto; Jonas Pepe, modello.

Con lei, i concorrenti ufficiali salgono a nove, ma è previsto che questa sera entrino in totale dodici persone.