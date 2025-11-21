Grande Fratello, la sorella di Rasha rompe il silenzio: ‘Basta fango su di lei’

Rasha Younes

La sorella di Rasha si scaglia contro l’ex: ‘Non posso più accettare che si sporchi la sua immagine‘

La tensione intorno al Grande Fratello continua a crescere dopo l’intervista esplosiva di Manuel Milano, ex fidanzato di Rasha Younes. Le sue dichiarazioni, rilasciate a Fanpage, hanno scatenato un’ondata di polemiche fuori dalla Casa. A difendere la concorrente è ora la sorella Rima, che ha deciso di intervenire con un messaggio pubblico tanto duro quanto accorato.

“Non posso più tacere”: la difesa di Rima

Rima, che finora aveva scelto il silenzio, ha spiegato di essere stata costretta a prendere posizione:

“Oggi, in qualità di sorella di Rasha, non posso più tacere. Non tollero il tentativo di sporcare la sua immagine da parte di persone terze.”

La giovane ha ricordato il passato difficile affrontato da Rasha dopo la morte del padre:

“È arrivata a svolgere quattro lavori contemporaneamente per aiutare nostra madre. Ha lottato senza mai mollare.”

Le accuse di Manuel e la replica indiretta della famiglia

Le parole di Rima arrivano dopo che Manuel aveva raccontato di aver mantenuto economicamente la ex compagna, sostenendo di averle “regalato uno stile di vita” fatto di lavori, ristrutturazioni e beni di lusso. Accuse definite esagerate, ingiuste e mirate a screditare la gieffina.

Il rapporto con Omer visto dalla famiglia

La sorella ha anche commentato il legame nato nella Casa tra Rasha e Omer Elomari:

“Da casa abbiamo visto in Omer un uomo delicato, con grandi valori e pronto ad amare davvero mia sorella.”

“Tentativo vergognoso di ottenere visibilità”

Il suo sfogo si chiude con un attacco diretto a chi, secondo la famiglia, sta approfittando della situazione:

“Vergognoso cercare visibilità intaccando la felicità che Rasha ha finalmente ottenuto. Come famiglia non tollereremo altri attacchi. Rasha non è sola.”

La polemica, intanto, continua a rimbalzare sui social e nelle dinamiche del reality, alimentando un caso mediatico sempre più grande.