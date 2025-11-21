Pietro Delle Piane spiazzato e deluso da Antonella Elia: ‘Sparita senza spiegazioni, nozze annullate’

Antonella Elia e Pietro Delle Piane

Crisi definitiva per la coppia?

La storia d’amore tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane attraversa un momento di forte crisi. L’attore, intervistato da Monica Setta nella puntata di Storie al bivio in onda sabato 22 novembre su Rai 2, ha raccontato la propria versione dei fatti con parole dure e definitive: “Antonella Elia mi ha lasciato senza una spiegazione. Stavamo progettando le nozze e dall’oggi al domani è sparita. Ma al suo ritorno io non ci sarò. Ho detto basta per sempre”.

Delle Piane ha spiegato che non si tratta di un episodio isolato: la showgirl in passato aveva già interrotto il rapporto improvvisamente più volte, ma questa volta l’attore ha deciso di non tornare sui propri passi. “Ha fatto così varie volte – ha aggiunto – ma adesso sono stanco e se tornasse non so se mi troverebbe disposto a riprendere la relazione”.

Le nozze, annunciate da poco e previste per il giorno di San Silvestro, sono dunque state annullate. Pietro Delle Piane e Antonella Elia avevano già condiviso momenti importanti insieme, anche partecipando come coppia a Temptation Island, reality che li aveva visti uscire separati ma poi riavvicinarsi, ritrovando una nuova armonia. Tuttavia, nonostante l’entusiasmo iniziale e i progetti di matrimonio, la relazione si è nuovamente incrinata.

La proposta e i ricordi della coppia

L’attore ha raccontato anche il ricordo della proposta, avvenuta a BellaMà lo scorso aprile: “L’anello già ce l’hai e sarebbe stato scontato regalartene un altro. Però voglio che tu risponda a una domanda una volta per tutte: mi vuoi sposare o no? Poi ci pensiamo dopo… Italia, Polinesia”. La risposta affermativa di Antonella Elia aveva fatto sperare in un futuro stabile, sotto lo sguardo di Pierluigi Diaco che aveva assistito all’emozionante momento.

Nonostante i tentativi di riallacciare i fili della relazione, i due promessi sposi avevano avuto recentemente dei contrasti. Pietro Delle Piane ha spiegato che il litigio dei giorni precedenti aveva contribuito alla pausa attuale: “Non ci parlavamo da alcuni giorni, ci siamo rivisti questa mattina”, ha detto. Antonella Elia, intervistata di recente a La Volta Buona, ha confermato che la decisione di prendersi una pausa è stata presa da entrambi, parlando di un periodo sabbatico necessario: “Diciamo che è un momento di riflessione perché non mi sento pronta”.

Antonella Elia: un momento di riflessione

La relazione tra i due, fatta di alti e bassi, sembra quindi aver raggiunto un punto di rottura definitivo. Pietro Delle Piane, dal canto suo, ha scelto di porre un limite chiaro, deciso a non farsi travolgere ulteriormente dall’incertezza e dalle improvvise sparizioni della compagna. Per il momento, le nozze restano sospese, e il futuro della coppia appare incerto, con entrambi chiamati a fare i conti con le proprie scelte e i sentimenti rimasti in sospeso.