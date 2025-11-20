Grande Fratello, l’ex di Rasha: ‘Da anni voleva entrare in casa’, dai regali all’investimento naufragato

Rasha con l'ex fidanzata e a destra con Omer

Manuel Milano rompe il silenzio e parla della sua relazione con Rasha Younes

“Non mi va di passare per quella che non sono, le sue parole mi hanno danneggiata”. Dopo le tensioni esplose negli ultimi giorni dentro la casa del Grande Fratello, con le accuse di Simone De Bianchi e di sua madre sui presunti rapporti di Rasha Younes con “ricconi”, ora arriva una voce esterna che aggiunge un nuovo livello alla vicenda.

“Sono io il riccone”. A parlare è Manuel Milano, ex compagno della gieffina, che ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti a Fanpage, riaprendo un passato lungo otto anni scandito – secondo il suo racconto – da alti e bassi, investimenti economici e scelte che avrebbero segnato profondamente la loro storia. Prima di entrare nei dettagli, la sua ricostruzione introduce un quadro che si intreccia con quanto accaduto negli ultimi giorni in televisione. “Conosco Rasha da nove anni. Quando l’ho incontrata la sua vita era molto diversa da oggi. Abbiamo avuto una relazione lunga, piena di alti e bassi. Ma ciò che racconto non è fantasia: è ciò che abbiamo vissuto”

Da una parte, Rasha ha respinto categoricamente le insinuazioni ricevute nella casa, rivendicando il proprio percorso professionale e il lavoro svolto per costruire l’indipendenza economica che oggi dice di avere. Dall’altra, l’intervento del suo ex partner riporta alla luce un rapporto complesso, ricco di momenti controversi e di dinamiche che oggi tornano a galla proprio mentre la concorrente è al centro dell’attenzione mediatica. “Ha una personalità forte, quando perde la calma esce il suo lato più difficile”.

Il racconto di Manuel Milano e la sua versione dei fatti

Secondo Manuel, prima di conoscerlo Rasha conduceva una vita molto diversa da quella mostrata oggi. Quando l’ha conosciuta lavorava come commessa. “Sono stato io ad aiutarla a costruire un certo stile di vita, questo non l’ha mai negato nessuno. Le ho dato una mano quando ne aveva bisogno, come si fa in una relazione. Non parlo per fare del male, ma per raccontare cosa c’è stato davvero”.

Lui sostiene di aver contribuito in maniera significativa al suo stile di vita e alla sua crescita professionale, arrivando addirittura a ristrutturarle casa, regalarle un’auto, borse di Yves Saint Laurent e investire – a suo dire – ingenti somme – 20.000 euro – per un’attività commerciale poi fallita (avrebbe investito 450mila euro in un ristorante). Una ricostruzione che delinea un rapporto segnato da aiuti economici continui, regali costosi e progetti condivisi.

Il loro legame, racconta, sarebbe stato caratterizzato da continui allontanamenti e ritorni. La rottura definitiva sarebbe arrivata dopo un tradimento scoperto da Rasha, episodio che avrebbe portato la giovane a chiudere la relazione e a distaccarsi da tutto ciò che avevano costruito insieme.

Accuse pesanti, dunque, ma anche un elemento inatteso: Manuel ammette che, secondo la sua esperienza, la gieffina non cercherebbe uomini ricchi, smentendo proprio uno dei punti più discussi delle ultime ore.

Il flirt con Omer e il presunto “gioco” nella Casa

Uno dei punti su cui Manuel Milano insiste maggiormente riguarda il rapporto tra Rasha e Omer Elomari. Secondo la sua versione, ciò che si vede in televisione non rifletterebbe il reale coinvolgimento della concorrente, che – sempre a detta dell’ex – starebbe agendo con strategia, sfruttando ogni dinamica per rafforzare la propria presenza nel programma. “Secondo me quella storia non è reale, la conosco troppo bene. Omer non è il suo tipo, non credo ci sia un vero interesse. Nel programma ogni gesto è calcolato, nulla è lasciato al caso”.

Il bacio tra i due, arrivato dopo il passaggio dell’aereo, sarebbe stato studiato, e l’ex compagno si spinge fino a definire calcolati i comportamenti mostrati dalla gieffina nelle ultime settimane.

Una storia lunga che torna oggi sotto i riflettori

Manuel afferma anche che Rasha avrebbe cercato per anni di entrare nel Grande Fratello, partecipando a diversi provini senza informarlo. “Ha provato per anni a entrare nella casa, ma non me lo disse mai. Lo scoprii solo dopo. Era determinata ad arrivare lì dentro, era un suo obiettivo”.

Un dettaglio che secondo lui confermerebbe una determinazione crescente verso la popolarità televisiva. Nel suo racconto emergono frasi dure, come quelle in cui sostiene che la vera personalità della concorrente sarebbe quella che “esce quando si arrabbia davvero”.

Le sue parole arrivano in un momento cruciale del reality, mentre il programma si avvicina alla finale e ogni dinamica all’interno della casa è sotto la lente d’ingrandimento del pubblico. La versione di Manuel, che si dice perfino disposto a entrare come ospite per raccontare la sua verità, aggiunge un nuovo tassello a una vicenda che già da giorni tiene banco sui social e nelle discussioni dei telespettatori.