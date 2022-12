GF Vip, esplode il televoto gate per Antonella Fiordelisi preferita: l’accusa di Guendalina Tavassi

Scoppia il televoto gate al GF Vip dopo che Antonella Fiordelisi è risultata la vippona preferita dal pubblico al televoto del 26 dicembre con il 45% delle preferenze. Oriana Marzoli, favorita della vigilia, si è fermata al 37%. Un esito che ha fatto storcere il muso ai telespettatori che hanno manifestato il proprio dissenso sul web.

Il web insorge dopo l’esito del televoto: Antonella Fiordelisi supera Oriana Marzoli

Per diversi giorni su Twitter era stato in tendenza l’hashtag ‘Antonella fuori’ e rispetto alle battute iniziali della settima edizione del Grande Fratello Vip le quotazioni della salernitana sembravano in calo dopo le tensioni con Edoardo Donnamaria e l’imitazione di Oriana Marzoli. Nonostante ciò l’ex schermitrice è riuscita a spuntarla ed ha condannato la venezuelana al televoto che nella puntata del 2 gennaio decreterà una nuova eliminazione.

Guendalina Tavassi: ‘É scandaloso, anche stavolta hanno vinto i bot’

Per molti il televoto sarebbe ‘condizionato’ dall’operato dei fan di Antonella Fiordelisi, accusati di aver attivato numerosi bot che votano insistentemente sull’App e sul sito del GF Vip. Tra coloro che sostengono questa tesi anche Guendalina Tavassi, sorella di Edoardo. “É scandaloso, anche stavolta hanno vinto i bot” – ha commentato su Instagram Stories facendo riferimento all’esito del televoto della puntata del 26 dicembre.