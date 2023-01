GF Vip, Antonino Spinalbese dice no alla richiesta di Oriana Marzoli: ‘Ti stavo per denunciare’ (VIDEO)

Dopo il breve flirt Antonino Spinalbese ha deciso di non relazionarsi in alcun modo con Oriana Marzoli nella casa del GF Vip. L’ex partner di Belen Rodriguez ha perso le staffe per una battuta sulla figlia, Luna Marie, mentre per la venezuelana si è trattato solo di un modo per chiudere la loro breve love story.

L’hair stylist si rifiuta di fare i capelli a Oriana Marzoli

A distanza di tempo Oriana ha provato a riavvicinarsi all’hair stylist e gli ha chiesto se poteva ridare luce ai suoi capelli con una tinta. “Tu hai intenzione di crearmi un problema con una persona, con me non vai avanti”. La trentenne gli ha chiesto di chi si trattava. “Fai uno più uno, sei così furba. Non ci arrivi”. Il ventisettenne le ha detto di svegliarsi e che non si trattava di Ginevra Lamborghini prima di sfogarsi in giardino con Edoardo Tavassi e Sarah Altobello.

Antonino Spinalbese: ‘Tu hai intenzione di crearmi un problema con una persona’

“La faccia come come il c..o. Un abbraccio e mi chiede di fare i capelli dopo che due settimane fa la stavo per denunciare“. Quasi certamente Antonino Spinalbese si riferisce ad una confidenza che aveva fatto ad Oriana Marzoli su Belen Rodriguez nella casa del GF Vip. Dopo il no dell’hair stylist la sudamericana ha chiesto aiuto a Nikita Pelizon dopo aver fatto analoga richiesta a Milena Miconi.