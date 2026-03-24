Muore il “re di OnlyFans”, la creator Sophie Rain commossa: ‘Da cameriera a milionaria grazie a lui’

Leo Radvinsky e Sophie Rain

Addio a Leo Radvinsky, l’uomo che ha rivoluzionato OnlyFans

È morto a 43 anni Leo Radvinsky, imprenditore e proprietario di OnlyFans, la piattaforma che negli ultimi anni ha trasformato radicalmente il mercato dei contenuti per adulti.

La notizia è stata confermata dalla stessa società, che ha parlato di una “lunga battaglia contro il cancro”, conclusa lunedì. Un annuncio asciutto, in linea con lo stile sempre riservato dell’imprenditore, accompagnato da una richiesta chiara: rispetto per la famiglia.

Eppure, nonostante il suo profilo lontano dai riflettori, l’impatto della sua figura emerge proprio in queste ore, attraverso le voci di chi, grazie a quella piattaforma, ha costruito una nuova vita.

La testimonianza choc: “Ci ha cambiato la vita”

A colpire più di tutte è la testimonianza della creator Sophie Rain, una delle star più seguite su OnlyFans, capace di generare — secondo quanto dichiarato — circa 95 milioni di dollari in due anni.

Le sue parole sono un manifesto di ciò che Radvinsky ha rappresentato per migliaia di persone:

“Non so come dirlo… quell’uomo mi ha cambiato la vita”.

Il racconto è diretto, senza filtri:

“Sono cresciuta con i buoni pasto. Facevo la cameriera e non riuscivo a pagare l’affitto. Oggi posso prendermi cura della mia famiglia grazie a quella piattaforma”.

Non lo aveva mai incontrato. Eppure, il legame è fortissimo:

“Tutto quello che ho lo devo a ciò che ha costruito”.

“Mi ha ridato la vita”: il dolore delle creator

Non è un caso isolato. Il cordoglio si è diffuso rapidamente tra le principali creator della piattaforma.

Piper Rockelle, altra influencer tra le più seguite, ha parlato apertamente di shock:

“Quella piattaforma mi ha letteralmente ridato la vita”.

E ancora:

“Sono qui da poco, ma ha già cambiato tutto. Non sarei dove sono senza quello che lui ha creato”.

Parole che raccontano molto più di un semplice business. Raccontano un modello che ha ribaltato le regole del settore.

L’uomo che ha cambiato il mercato (senza esporsi)

Nato in Ucraina e cresciuto a Chicago, Radvinsky aveva acquisito OnlyFans nel 2018 attraverso la società Fenix International.

In pochi anni, ha trasformato una piattaforma di nicchia in un fenomeno globale, soprattutto durante la pandemia. Il suo modello era semplice quanto rivoluzionario:

dare agli utenti la possibilità di monetizzare direttamente i propri contenuti, trattenendo la maggior parte dei guadagni.

Una formula che ha aperto le porte a migliaia di creator, rendendo accessibile un mercato prima dominato da grandi produzioni.

Il successo e il silenzio

Nonostante il boom e l’ingresso nella lista dei miliardari, Radvinsky ha sempre mantenuto un profilo bassissimo.

Nessuna esposizione mediatica, poche dichiarazioni, nessuna ricerca di visibilità.

E forse è proprio questo a rendere ancora più potente il tributo che arriva oggi:

non dalle copertine, ma dalle storie di chi ha beneficiato del suo lavoro.

Un’eredità che divide, ma che resta

OnlyFans è da sempre al centro di dibattiti e polemiche. Ma al di là delle opinioni, il suo impatto è indiscutibile.

Ha cambiato il modo di produrre, distribuire e monetizzare contenuti.

Ha dato indipendenza economica a molti.

Ha ridefinito un intero settore.

E oggi, con la morte del suo fondatore, resta una piattaforma che continua a vivere — e a far discutere.