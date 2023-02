GF Vip, la doppietta e la provocazione sui piselli: le frasi di Donnamaria fanno infuriare il web

Nonostante i provvedimenti disciplinari maturati nel corso della puntata di giovedì 23 febbraio i vipponi continuano a far discutere per alcune uscite sopra le righe. Non è la prima volta che Edoardo Donnamaria fa discutere per le sue esternazioni provocatorie.

Edoardo Donnamaria al GF Vip: ‘Sarebbe bello una doppietta come premio per sparare alle telecamere’

Tra il serio e il faceto il volto di Forum si è soffermato a conversare con alcuni spartani, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, di una possibile vittoria al GF Vip sottolineando che come premio gli piacerebbe avere un’arma come premio. “Pensavo che figo se il premio fosse che ti danno una doppietta dopo che sono usciti tutti dalla casa del Grande Fratello e puoi andare in giro a sparare su tutte le telecamere”. Ed ancora. “Tutti abbiamo le voci nella testa. Io sento sempre uccidi, uccidi”.

Una battuta da black humor che i telespettatori non hanno gradito e che è sembrata una chiara allusione al provvedimento disciplinare che gli autori del reality hanno deciso di infliggere a Edoardo Donnamaria, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Nicole Murgia per aver disattivato i microfoni ambientali nel van.

Donnamaria punzecchia Antonella Fiordelisi: ‘Quando vuoi i piselli chiamami’

Non solo il trentenne è stato criticato per alcune pungenti stoccate nei confronti di Antonella Fiordelisi con la quale continua l’infinito tira e molla che ha caratterizzato la settima edizione del GF Vip. “Vattene, quando vuoi i piselli chiamami” – ha affermato Donnamaria con evidente allusione intima che ha fatto perdere le staffe ai fan del reality che lo vorrebbero fuori dal programma.

Dall’altra parte la salernitana ha ribattuto che riesce a vivere anche senza quello. Poi l’ex schermitrice si è sfogata con Sarah Altobello e Davide Donadei per le continue provocazioni di Edoardo. Per l’influencer il partner la mette sempre in secondo piano a vantaggio degli amici del cortiletto.