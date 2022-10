GF Vip, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: il gesto da bollino rosso divide il web (VIDEO)

Nella casa del GF Vip c’è chi pensa che il feeling tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria non possa trasformarsi in qualcosa di concreta. In ogni caso i due continuano a stuzzicarsi anche in maniera piuttosto audace come evidenziato da numero fan del reality show di Canale 5.

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sempre più intimi: nuovo gesto audace del conduttore

Il volto di Forum si è reso protagonista di un nuovo gesto da bollino rosso che è stato immortalato dalle telecamere con il frame che ha fatto il giro del web facendo infuriare diversi utenti su Twitter. Pur essendo avvolti da una coperta dal video si nota l’influencer prendere la mano del compagno di avventura e portarla verso le sue parti intime e portarsi il dito alla bocca. Un gesto che ha fatto sorridere Antonella Fiordelisi.

Il volto di Forum si sfoga con Wilma Goich per le perplessità avanzate da Bruganelli e Perez

Sui social in molti hanno criticato i due sottolineando che dovrebbero prestare maggiore attenzione alle telecamere quando si lasciano andare a gesti intimi. C’è anche chi ha difeso la coppia sottolineando che anche in altre edizioni sono accadute situazioni del genere.

Dall’altra parte Edoardo Donnamaria si è sfogata con Wilma Goich per i dubbi espressi da alcuni vipponi (Amaurys Perez su tutti) in relazione al suo rapporto con l’ex di Francesco Chiofalo ed anche per le allusioni fatte in puntate da Sonia Bruganelli . “Le persone sono invidiose delle cose belle degli altri”. Il trentenne ha anche chiarito che prova attrazioni per Antonella Fiordelisi ma che al momento non si può parlare d’amore.