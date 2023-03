GF Vip, Daniele Dal Moro al veleno: ‘Prelevato come un latitante, figli e figliastri’

Torna a far rumore Daniele Dal Moro che, dopo la squalifica al GF Vip per atteggiamento irrispettoso e volgare, ha piazzato nuove frecciate al vetriolo nei confronti degli autori del reality.

Daniele Dal Moro si scaglia contro il GF Vip dopo la squalifica

L’ex tronista di Uomini e Donne non ha nascosto il suo rammarico sia per il provvedimento preso dal Grande Fratello ma soprattutto per le modalità con le quali è stato costretto a lasciare il programma televisivo dopo 6 mesi.

In virtù delle nuove disposizioni Daniele Dal Moro non potrà neanche essere in studio come, tra l’altro, già capitato ad Edoardo Donnamaria ma non a Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci. Non si è mai visto in studio, invece, Riccardo Fogli dopo la sua esperienza lampo nel programma televisivo di Canale 5.

‘Mi sono rifiutato di mandare qualsiasi tipo di contenuto video, presto la verità sul GF di figli e figliastri’

“Dovevo essere in studio lunedì. Questa cosa non è stata possibile per le nuove disposizioni, solo un contributo video come per Edoardo (Donnamaria). La differenza è che Edoardo non è stato prelevato durante la settimana come un latitante.

Mi sono rifiutato di mandargli qualsiasi tipo di contenuto video da fargli strumentalizzare a loro piacimento. In questo momento purtroppo ho le mani legate per questioni contrattuali. Ma a tempo debito racconterò tutta la verità sul Grande Fratello dei figli e dei figliastri”. Daniele Dal Moro ha chiuso il suo post con su Instagram con il grido di battaglia di Oriana Marzoli: “Un bacio cariño”.