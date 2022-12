GF Vip, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia nell’armadio: ‘Qui si può fare tutto’ (VIDEO)

Cresce l’intesa tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia nella casa del GF Vip con i due inquilini della casa più spiata dagli italiani sempre più intimi. I dubbi iniziali del fratello di Guendalina sono stati spazzati via dai gesti dell’influencer che inizialmente non aveva gradito la mancanza di fiducia da parte del videomaker.

Edoardo Tavassi e Micol si coccolano nell’armadio

Nelle ultime ore i due vipponi hanno fatto un ulteriore passo in avanti tra coccole e bacetti nel van fino a spingersi dentro… l’armadio rievocando una performance che fece discutere durante il GF Vip 2. Tavassi e la sorella di Clizia si sono chiusi per qualche istante nel mobile sotto lo sguardo di Edoardo Donnamaria e Luca Onestini. “Qui dentro si può fare tutto” – ha detto il romano con il volto di Forum che ha ricordato ai compagni di avventura che non si stava inventando nulla di nuovo.

Donnamaria tira in ballo Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: ‘Non ti stai inventando nulla’

“É stato già fatto” – ha spiegato il 30enne facendo riferimento al momento intimo tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Alla fine i due sono rimasti pochi istanti: “Hai rovinato tutto, ma quanti c..i hai” – ha aggiunto Edoardo Tavassi rivolgendosi scherzosamente a Micol Incorvaia che, nell’occasione, è parsa particolarmente su di giri. Non sono mancate polemiche sul web per quella che è parsa più come una gag che il tentativo di trovare un momento di intimità lontano dalle telecamere.