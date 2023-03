GF Vip, Tavassi litiga con Micol: ‘Sfi..ta, falla vincere a Oriana’, il web chiede provvedimenti

“Sfiga.. di mer..”. Nel lungo viaggio verso la finale del GF Vip, in programma il 3 aprile, anche i legami più profondi possono trovarsi improvvisamente ad affrontare brevi ma intensi temporali. Ad una settimana dalla finale Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia hanno avuto una vivace discussione durante la quale sono volate anche parole grosse.

Lite tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia per una data di nascita

L’unica coppia rimasta nella casa più spiata dagli italiani, dopo l’eliminazione di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, si è confrontata nel cuore della notte nel van dopo che la sorella di Clizia Incorvaia si era sfogata con Giaele De Donà per alcune risposte del fidanzato durante un gioco per comprendere quanto bene si conoscessero. In particolare Micol si è infastidita dopo che Tavassi non ha saputo dire la sua data di nascita.

Quando il romano è venuto a sapere dello sfogo della siciliana si è scagliato contro di lei. “Vai avanti così, non me frega un ca..o di te, del Grande Fratello, della finale… Fai quello che ti pare. Sei una povera sf…ta ma io mi segno tutto, quindi stai apposto così. Vai a vincere questo GF, fallo vincere a Oriana, lo stai facendo apposta” – ha affermato l’ex naufrago.

Il videomaker si scaglia contro la fidanzata, social in subbuglio: chiesti provvedimenti

Le esternazioni del 37enne sono finite nel mirino del web. Alcuni utenti hanno invitato gli autori a prendere provvedimenti contro Edoardo Tavassi per le parolacce volate durante la discussione ricordando che è già stato diffidato e richiamato. A pochi giorni dall’ultimo atto sembra improbabile che vengano presi provvedimenti contro il vippone.