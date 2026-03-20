Simone Barbato torna in tv: da Zelig al folletto Naturello per insegnare a coltivare

Cosa farà Simone Barbato nel nuovo programma “Coltiviamo”?
Dimenticate il mimo silenzioso di Zelig. Simone Barbato torna in televisione con un progetto completamente diverso, tra natura, poesia e divulgazione.
Il nuovo programma si chiama “Coltiviamo – Vivere sostenibile” e andrà in onda ogni domenica alle 20 su Telecity e canale 61. Ma la vera sorpresa è il personaggio che Barbato porterà in scena: un folletto chiamato Naturello.
Un’idea pensata soprattutto per i più piccoli, ma capace di parlare anche agli adulti.
Chi è Naturello, il folletto che parla alle piante?
Naturello non è un semplice personaggio televisivo. È una creatura narrativa che unisce fantasia e conoscenza.
All’inizio di ogni puntata, Barbato vestirà i suoi panni per recitare un monologo in rima dedicato alla pianta protagonista. Limone, melanzana, pomodoro, ortensia, peperoncino: ogni episodio avrà il suo “racconto”.
In totale, 14 puntate e 14 testi scritti in rima baciata. Un lavoro creativo che segna una svolta nel percorso artistico del mimo.
Perché questo progetto è diverso da tutto il resto?
Qui non c’è solo intrattenimento. C’è un’idea precisa: rendere accessibile il mondo dell’agricoltura e della sostenibilità.
La trasmissione accompagnerà il pubblico passo dopo passo, dalla teoria alla pratica. Non solo tv, ma anche un progetto editoriale che coinvolge diverse testate locali e contenuti digitali.
Un format che unisce educazione, leggerezza e territorio.
La prima puntata: si parte dalla rucola
Il debutto è fissato per domenica sera. Il tema della prima puntata è “Dal balcone all’orto: si parte”.
Protagonista sarà la rucola, raccontata sia dal punto di vista tecnico che narrativo. Da una parte i consigli dell’agronomo Stefano Boffi, dall’altra la poesia di Naturello.
Un doppio livello: pratico ed emotivo.
I consigli degli esperti: come iniziare davvero
Accanto alla parte creativa, il programma offre indicazioni concrete.
Si parte dalle basi: spazio disponibile, tipo di coltivazione, gestione dell’orto domestico. Che si tratti di un giardino o di un semplice balcone, l’obiettivo è rendere tutti in grado di iniziare.
Un approccio semplice, ma strutturato.
Un progetto che parla anche di futuro
“Coltiviamo” non si ferma all’orto. Ogni puntata includerà anche una riflessione sulla sostenibilità.
Dai trasporti all’inquinamento, il programma punta a sensibilizzare senza appesantire. Un equilibrio raro tra informazione e intrattenimento.
Il ritorno di Barbato: meno gag, più racconto
Per Simone Barbato è un ritorno diverso. Più narrativo, più autoriale.
Non solo performance, ma scrittura, costruzione di personaggi e messaggi.
Un cambio di registro che potrebbe sorprendere chi lo ha conosciuto solo per il suo lato comico.