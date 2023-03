GF Vip, Oriana e Daniele scherzano nella notte ma la reazione di lui fa discutere: ‘Mi fai male’ (VIDEO)

Dalle provocazioni per gioco sul make up alle lacrime di Oriana Marzoli. Al termine della puntata del 16 marzo del GF Vip la venezuelana ha iniziato a scherzare con Daniele Dal Moro.

Il clima sembrava sereno, poi l’ex tronista le ha detto che aveva troppo trucco con l’influencer che ha ribattuto che anche lui ce l’aveva ed ha provato a toglierglielo con un fazzoletto ma l’ex tronista ha reagito. “Mi fai male levati” – ha esclamato la sudamericana. Un gesto che non è piaciuto ai fan del programma che hanno accusato il veronese di avere avuto una reazione eccessiva rispetto al contesto scherzoso. In molti hanno nuovamente chiesto che vengano presi provvedimenti disciplinari nei suoi confronti.

se uno ti dice "mi fai male" direi di smetterla no? ma che modi usa per prendere una persona,a me sta cosa é sembrata un pó too much oriana non sapeva come fare #orianistas #oriele pic.twitter.com/XuLW3E5HiH