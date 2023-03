GF Vip, Oriana scrive una lettera d’amore a Daniele: la reazione dopo averla ricevuta

Dopo la squalifica ha fatto recapitare una lettera in cui ha manifestato i suoi sentimenti nei confronti di Daniele Dal Moro. Parole d’amore che Oriana Marzoli ha voluto trasmettere al veronese con il quale aveva vissuto ore di tensioni prima della decisione del GF Vip.

Daniele Dal Moro pubblica sul profilo Instagram la lettera d’amore di Oriana Marzoli

Inizialmente l’ex tronista di Uomini e Donne sembrava aver snobbato la venezuelana iniziando a seguire una serie di vipponi tranne lei. Prima che si alimentassero nuove polemiche Daniele Dal Moro ha condiviso su Instagram la lettere che Oriana è riuscita a farle recapitare accompagnata da due momenti di coppia nella casa più spiata degli italiani ed un uovo con la didascalia: ‘Hola bebè’. Un passaggio che ha entusiasmato la fandom della coppia con gli oriele che sono convinti che anche il veneto ricambi i sentimenti della sudamericana.

La lettera dell’influencer: ‘Mi piace come sei, mi sono innamorata’

“Mentre ti scrivo questa lettera sto piangendo. La mia reazione credo sia normale. Mi dispiace da morire come abbiamo passato le ultime ore. Mi sarebbe piaciuto salutarti, ma soprattutto che non te ne andassi. Spero che tu sappia quanto ci tengo e l’affetto che ho per te.

L’interesse nei tuoi confronti è sincero. Aspettami fuori e portami nel bosco bellissimo che mi avevi detto. Spero che tu abbia voglia di conoscermi anche fuori e ti prometto di essere più tranquilla. Anche se non te lo dico mai, mi piace come sei. Sei bellissimo biondino mio dagli occhi verdi, mi sono innamorata. Ci vediamo tra due settimane”.