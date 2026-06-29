«Non è un lavoro vero»: Giovanni di Temptation Island torna subito al carretto delle brioche dopo le pesanti accuse di Sabrina

Giovanni è tornato al suo lavoro di ambulante dopo le critiche di Sabrina

La fidanzata lo aveva definito un uomo senza ambizione davanti alle telecamere del reality

Le telecamere di Temptation Island si sono spente da tempo, ma gli effetti del reality continuano a farsi sentire. Tra i protagonisti più discussi della nuova edizione c’è Giovanni Grazioso, 31enne palermitano, finito al centro delle polemiche dopo le dichiarazioni della fidanzata Sabrina Soussi, che aveva messo in discussione non solo il loro rapporto, ma anche il suo modo di affrontare il lavoro.

Mentre il pubblico continua a seguire le puntate su Canale 5, Giovanni ha già ripreso la sua quotidianità. Niente eventi mondani, ospitate o vita da influencer: il giovane è tornato a svolgere l’attività ambulante con il suo carretto delle brioche, proprio quella che la compagna aveva criticato davanti alle telecamere.

Le parole di Sabrina che hanno acceso il dibattito

Nel villaggio delle fidanzate, Sabrina non aveva nascosto tutta la sua delusione.

Secondo il suo racconto, uno dei principali problemi della coppia riguardava proprio la situazione lavorativa del compagno.

La donna aveva spiegato di desiderare accanto a sé un uomo più stabile e determinato, sostenendo che Giovanni avrebbe lasciato diversi impieghi nel corso degli anni.

La frase che ha fatto maggiormente discutere è stata una:

«Quello che fa non è un lavoro vero».

Parole che hanno diviso il pubblico del reality tra chi ha condiviso il punto di vista della donna e chi, invece, ha ritenuto ingiusto sminuire un’attività svolta con impegno.

La risposta arriva lontano dalle telecamere

Terminata l’esperienza televisiva, Giovanni non ha scelto di replicare attraverso interviste o post polemici.

Nel fine settimana è stato infatti visto nuovamente dietro il suo carretto delle brioche, intento a servire clienti e turisti come faceva già prima della partecipazione al programma.

Le immagini, diffuse sui social da alcune pagine dedicate a Temptation Island, mostrano il giovane sorridente mentre lavora e accetta selfie e fotografie con le persone che lo riconoscono.

Su un punto, però, mantiene il massimo riserbo: nessuna anticipazione sull’evoluzione della relazione con Sabrina e sull’esito del loro percorso nel programma.

Niente vita da influencer, ma ritorno alla normalità

Molti ex protagonisti dei reality, una volta conquistata la popolarità televisiva, scelgono di cavalcare il momento tra collaborazioni social ed eventi.

Giovanni, almeno per ora, sembra aver imboccato una strada diversa.

Ha ripreso immediatamente il proprio lavoro, continuando l’attività ambulante avviata nei mesi precedenti alla partecipazione al reality.

Per molti utenti dei social si tratta di una risposta concreta alle accuse ricevute nel villaggio, mentre altri continuano a ritenere che le osservazioni di Sabrina riguardassero soprattutto la stabilità economica e non il valore del mestiere svolto.

Il destino della coppia resta ancora un mistero

Il pubblico dovrà attendere le prossime puntate per scoprire se il rapporto tra Giovanni e Sabrina riuscirà a superare le profonde incomprensioni emerse durante il viaggio nei sentimenti.

Le registrazioni del programma sono terminate da tempo, ma il regolamento impedisce ai protagonisti di rivelare come sia finita la loro storia.

Nel frattempo, il ritorno di Giovanni al suo carretto delle brioche continua ad alimentare il dibattito online. Per alcuni è il segnale di un uomo che ha preferito rispondere con i fatti; per altri resta aperta la questione che aveva spinto Sabrina a mettere in discussione il loro futuro insieme.

Una cosa, però, è certa: il confronto tra i due è appena cominciato e promette di essere uno dei temi più discussi di questa edizione di Temptation Island.