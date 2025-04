Giulia De Lellis e Tony Effe presto genitori? La verità dietro le voci sulla crisi di coppia

Tony Effe con Giulia De Lellis

Giulia De Lellis incinta di Tony Effe? Le indiscrezioni che fanno sognare i fan

Negli ultimi giorni, il gossip italiano si è acceso attorno alla coppia formata da Giulia De Lellis e Tony Effe, dopo che alcuni rumors li davano in crisi. Ma la verità potrebbe essere ben diversa, se non addirittura sorprendente: secondo gli influencer esperti di gossip Deianira Marzano e Alessandro Rosica, l’influencer romana potrebbe essere in dolce attesa. Una notizia che, se confermata, cambierebbe totalmente la percezione della loro relazione, vista finora da molti come una semplice strategia da red carpet.

La smentita di Giulia De Lellis sulla presunta crisi con Tony Effe

Le voci di una crisi erano state lanciate dal settimanale “Oggi”, ma Giulia De Lellis ha prontamente smentito il tutto attraverso le sue Instagram Stories, rispondendo a un fan che chiedeva lumi sulla situazione con Tony Effe:

“Inventano semplicemente perché non sanno nulla di noi. Ma io li lascio fare, mentre in privato vivo la mia vita, senza darla in pasto a chi non la merita, godendomi lo spettacolo a volte divertente, altre volte raccapricciante e fuori da ogni logica umana.”

Una risposta secca, decisa, che mette a tacere i rumors sulla presunta rottura. Anzi, Giulia lascia intendere che tra lei e il rapper le cose stiano andando molto bene. “Se i nostri amici raccontassero i fatti nostri, non sarebbero davvero i nostri amici”, ha aggiunto, chiedendo ai suoi follower di non lasciarsi confondere da chi parla solo per cattiveria o noia.

Giulia De Lellis è incinta? Il gossip rilanciato da Rosica e Marzano

Se da una parte arrivano le smentite sulla crisi, dall’altra emergono nuovi e intriganti dettagli sulla possibile gravidanza di Giulia De Lellis. Secondo quanto riportato da Alessandro Rosica, noto anche come “l’influencer dei vip”, l’influencer e il rapper romano starebbero aspettando un bambino. “Totalmente inaspettato per i due, ma lei lo ha sempre voluto, quindi hanno deciso di tenerlo. Lo annuncerà mese prossimo”, ha scritto Rosica.

Anche Deianira Marzano ha rilanciato la notizia, pubblicando una story con la risposta a un fan curioso: “Lo annuncerà quando entrerà nel terzo mese”. Per ora, nessuna conferma ufficiale dai diretti interessati, ma il chiacchiericcio è già alle stelle. Il pubblico si divide tra chi gioisce per la coppia e chi resta scettico, ricordando i tanti flirt passeggeri delle celebrità.

Una relazione inizialmente vista come effimera

Quello tra Giulia De Lellis e Tony Effe sembrava inizialmente il classico flirt nato per alimentare l’hype sui social e nelle riviste di gossip. Le loro prime apparizioni pubbliche, i post calibrati su Instagram, e le uscite insieme erano state bollate da molti come operazioni di marketing. Ma, a quanto pare, la relazione avrebbe preso una piega più seria. La presunta gravidanza, se confermata, sarebbe la dimostrazione di un rapporto autentico, nato sotto i riflettori ma cresciuto lontano dalle luci della ribalta.

Il possibile annuncio e l’effetto sul pubblico

Secondo Rosica, l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare nel giro di qualche settimana. E c’è già grande attesa: i fan della coppia sono impazienti di sapere se davvero Giulia De Lellis è incinta. Se così fosse, la notizia segnerebbe una nuova fase della vita della popolare influencer, già protagonista di tanti progetti nel mondo della moda e della cosmetica. Per Tony Effe, sarebbe un passaggio inedito nel suo percorso artistico e personale.

Una nuova famiglia sotto i riflettori

Siamo davvero di fronte a una nuova coppia da copertina che si trasforma in famiglia? Il tempo ce lo dirà. Per ora, le voci si rincorrono e i fan attendono conferme. Ma una cosa è certa: Giulia De Lellis e Tony Effe continuano a far parlare di sé, e la loro storia, che si pensava fosse passeggera, potrebbe invece aver messo radici profonde.