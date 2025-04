Stefano De Martino lascia Stasera Tutto è Possibile? L’indizio sull’addio e i possibili sostituti

Stefano De Martino

L’addio di Stefano De Martino a Step: è davvero la fine?

Stefano De Martino potrebbe essere pronto a dire addio alla conduzione di Stasera Tutto è Possibile, il programma comico di Rai 2 che lo ha consacrato come uno dei volti più amati della televisione italiana. L’indiscrezione, che circola da giorni, sembra trovare conferma nelle parole pronunciate dallo stesso conduttore nell’ultima puntata della stagione, in onda martedì 8 aprile: “Ci vediamo… chissà quando e chissà dove”.

Questa frase, pronunciata con visibile emozione, ha scatenato i fan, che temono si tratti di un saluto definitivo. L’episodio, già registrato all’Auditorium Rai di Napoli, potrebbe dunque rappresentare l’ultimo capitolo di una lunga e fortunata avventura televisiva.

I motivi dell’addio e i nuovi progetti su Rai1

Secondo indiscrezioni, Stefano De Martino avrebbe deciso di concentrarsi sui nuovi progetti legati a Rai1, tra cui Affari Tuoi e una serie di speciali in prima serata. Una scelta strategica che lo vedrebbe protagonista in un palinsesto più importante e con un pubblico ancora più ampio.

La sua carriera, iniziata come ballerino ad Amici, ha subito un’evoluzione costante, fino a trasformarlo in uno dei conduttori più apprezzati per simpatia, naturalezza e ironia. Il successo di STEP ne è la prova: dal 2019 ad oggi, il programma ha registrato ascolti record, merito anche del cast fisso composto da Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia.

I papabili sostituti di Stefano De Martino a STEP

Con l’addio (quasi certo) di De Martino, la Rai si trova ora a dover scegliere un nuovo volto per la conduzione di Stasera Tutto è Possibile. Tre i nomi più quotati, secondo i rumors:

Andrea Delogu

Conduttrice e speaker radiofonica, Andrea Delogu ha già dimostrato di avere tutte le carte in regola per gestire uno show dinamico e comico. La sua energia, simpatia e professionalità la rendono una candidata ideale.

Teo Mammucari

Showman esperto, volto noto di programmi comici di grande successo, Mammucari porta con sé esperienza e una vena irriverente perfetta per lo stile del programma. Potrebbe essere la scelta giusta per garantire continuità e intrattenimento.

Clementino

Il rapper napoletano, già apprezzato in Made in Sud e The Voice, è dotato di grande carisma e verve comica. La sua spontaneità potrebbe aggiungere un tocco nuovo e originale al programma.

I momenti salienti con Emma Marrone: nostalgia e siparietti

Durante l’ultima puntata di STEP, Stefano De Martino ha condiviso un momento divertente nel backstage con la sua ex Emma Marrone. Uno scambio di battute ironiche ha fatto il giro dei social, riaccendendo l’affetto del pubblico per questa coppia tanto amata quanto discussa.

Emma, con la sua solita ironia, ha scherzato: “Ma non ti ha insegnato niente Maria? Almeno una cremina!”. De Martino ha risposto con altrettanta leggerezza: “Ti regalo una casa a Roma!”. Un siparietto che ha emozionato i fan e reso l’addio ancora più carico di significato.

Un’eredità difficile da raccogliere

Sostituire Stefano De Martino non sarà affatto semplice. Il conduttore è riuscito a portare Stasera Tutto è Possibile a un livello altissimo, coinvolgendo il pubblico con leggerezza, simpatia e spontaneità. Il rischio di non replicare questo successo con un nuovo volto è reale, ma le alternative sul tavolo sono di qualità.

Oltre ai nomi più discussi, si parla anche di altri profili interessanti come Bianca Guaccero, Alessandro Cattelan, Alessia Marcuzzi e Carlo Amleto. La Rai dovrà scegliere con cura per mantenere viva l’anima di uno dei programmi più amati dal pubblico.