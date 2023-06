Giulia Stabile e Sangiovanni voltano pagina: la love story è finita, il retroscena sulla rottura

Da tempo si parlava di rapporto in crisi ma i fan non avevano mai spesso di sperare nel lieto fine. Appena una settimana fa Giulia Stabile aveva fatto intuire che il rapporto con Sangiovanni stesse vivendo una fase delicata. “So che siete preoccupati, posso dire che lui resterà per sempre il mio primo amore” – aveva riferito la ballerina in un’intervista rilasciata a Grazia.

Giulia Stabile e Sangiovanni si sono lasciati, l’esperto di gossip Rosica: ‘Nessun tradimento ma progetti diversi’

Sottile filo di speranza spezzato dalle indiscrezioni dell’esperto di gossip Alessandro Rosica che ha riferito che i due ex allievi di Amici avrebbero definitivamente chiuso la loro relazione e voltato pagina. Un addio che sarebbe maturato nel segno del rispetto che non è mai venuto meno durante la loro love story. “Nessun tradimento, solo progetti totalmente diversi . Ciò che mi stupisce e la loro maturità. Nonostante la giovane età, hanno deciso di rimanere in ottimi rapporti, intraprendendo strade diverse”.

I due ex allievi di Amici sono rimasti in ottimi rapporti

Del resto anche una serie di Stories pubblicate dalla 21enne romana nei giorni scorsi non lasciavano presagire un epilogo diversi. Giulia Stabile e Sangiovanni si erano conosciuti durante l’esperienza ad Amici nell’autunno del 2020. Tra i due c’è stato subito feeling con i due artisti che hanno ufficializzato il loro legame sentimentale per la gioia dei fan. Una bella favola che si è bruscamente interrotta a distanza di due anni.