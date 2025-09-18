Grande Fratello, chi sarà l’opinionista con Simona Ventura? I nomi bocciati e i big sondati

Tommaso Zorzi tra i volti sondati per il ruolo di opinionista

Resta ancora da sciogliere il nodo più discusso della nuova edizione del Grande Fratello: chi sarà l’opinionista che affiancherà Simona Ventura in studio?

L’annuncio ufficiale non è ancora arrivato, e la suspense cresce man mano che si avvicina il debutto del reality show su Canale 5.

Secondo le prime anticipazioni, tra le ipotesi al vaglio non è esclusa nemmeno una conduzione “snella”, con la sola presenza del panel di ex gieffini – Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi – chiamati a commentare in diretta il percorso dei concorrenti.

Le indiscrezioni di Gabriele Parpiglia sulle trattative tra idee e dinieghi

In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Simona Ventura ha confermato che la scelta dell’opinionista è ancora in corso. Come riferito da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter diverse strade si sono già chiuse per motivi diversi.

Francesca Pascale , ex compagna di Silvio Berlusconi, è stata tra le prime opzioni, ma il suo rifiuto ha bloccato sul nascere la trattativa.

, ex compagna di Silvio Berlusconi, è stata tra le prime opzioni, ma il suo rifiuto ha bloccato sul nascere la trattativa. Stessa sorte per Tommaso Zorzi : la conduttrice avrebbe voluto portarlo in studio, ma non si è nemmeno arrivati a parlare di contratti.

: la conduttrice avrebbe voluto portarlo in studio, ma non si è nemmeno arrivati a parlare di contratti. In estate era circolato il nome di Piero Marrazzo, con un incontro a Milano Marittima durante l’evento La Terrazza della Dolce Vita. Tuttavia, anche in questo caso, l’ipotesi si è arenata presto.

Le proposte di Mediaset e i nomi forti

Mediaset avrebbe inizialmente puntato su Alessandra Viero, ex volto di Pomeriggio 5 News, ma la trattativa non ha avuto seguito.

Molto chiacchierato il nome di Giuseppe Cruciani, che gode già di un contratto quadro con l’azienda per diverse ospitate nei programmi Info-News. A lui sarebbe piaciuto molto ricoprire questo ruolo, ma al momento l’idea resta sospesa.

Come riferito da Parpiglia c’era stato anche un pensiero di riportare Sonia Bruganelli, ex opinionista del Grande Fratello, ma anche questa pista si è spenta.

Sfuma l’idea Selvaggia Lucarelli, le altre ipotesi

Secondo quanto riportato da Affari Italiani, la presenza di Selvaggia Lucarelli è “sfumata” nelle ultime ore, nonostante la giornalista avesse convinto molti con la sua prova da opinionista a L’Isola dei Famosi.

Un altro nome in circolazione è quello di Veronica Gentili, già conduttrice de L’Isola con Simona Ventura come opinionista. La sua esperienza e il suo stile televisivo potrebbero rappresentare un valore aggiunto per il format.

Infine, resta l’incognita Vladimir Luxuria: volto storico dei reality Mediaset come opinionista, non è stata confermata alla conduzione de L’Isola dei Famosi. Una scelta che potrebbe segnalare la volontà di dare spazio a volti nuovi, anche perché Luxuria ha appena intrapreso un nuovo percorso come opinionista a La Vita in Diretta su Rai 1.

Attesa per l’annuncio ufficiale

Il fermento attorno al nuovo Grande Fratello cresce di giorno in giorno. La curiosità del pubblico è alimentata proprio dal mistero sull’opinionista, un ruolo ormai diventato centrale per il successo del reality.

La decisione finale spetta a Simona Ventura e a Mediaset, che puntano a scegliere una figura capace di garantire spettacolo, analisi e carisma in un format che ogni anno cerca di rinnovarsi pur restando fedele alla sua identità.

Non resta che attendere l’annuncio ufficiale: il pubblico è pronto a scoprire chi siederà sulla poltrona più ambita del reality show.