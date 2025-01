Che tempo che fa, grave lutto per Filippa Lagerback: il triste annuncio di Fabio Fazio

Filippa Lagerback e la madre, Margaretha Lind

Un grave lutto ha colpito Filippa Lagerback. Nelle scorse ore è venuta a mancare sua madre, Margaretha Lind, medico svedese in pensione. La notizia è stata annunciata in diretta da Fabio Fazio, durante l’apertura della puntata di Che tempo che fa. «Questa sera Filippa non è con noi: purtroppo questo pomeriggio è mancata la sua mamma. Le mandiamo un grande, grande, grande abbraccio» – ha dichiarato il conduttore, visibilmente commosso.

Morta la madre di Filippa Lagerback

Le cause della scomparsa della signora Lind non sono state rese note, e Filippa, da sempre molto riservata, non aveva lasciato trapelare nulla sui social riguardo alla tragedia. Margaretha Lind si era separata dal padre di Filippa quando la conduttrice aveva appena un anno, ma nonostante le difficoltà, madre e figlia hanno mantenuto un legame profondissimo. Negli anni, Filippa ha condiviso sui social momenti speciali vissuti insieme alla madre, testimoniando il loro affetto reciproco.

Solo lo scorso luglio, madre e figlia avevano trascorso una crociera sul Reno, documentando la vacanza con foto e video pubblicati su Instagram. Margaretha Lind, molto attiva sui social, aveva però smesso di postare a partire dal 10 dicembre. La sua ultima apparizione televisiva risale al 2023, quando partecipò con un messaggio video a “Verissimo” per celebrare i 50 anni di Filippa. In quell’occasione, aveva dedicato parole dolcissime alla figlia, che continuava a considerare la sua “bambina”.

Margaretha Lind ricordata da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto a Che tempo che fa

La notizia della scomparsa ha profondamente colpito Filippa Lagerback e la sua famiglia, che in queste ore stanno ricevendo l’affetto e il sostegno di fan e amici. Fabio Fazio ha espresso il suo dispiacere per l’improvvisa assenza della collega, sottolineando l’impatto della tragedia. «Tutto lo studio è con lei», ha aggiunto il conduttore.

Non solo madre amorevole, Margaretha Lind è stata ricordata anche come donna di grande sensibilità e generosità. Al termine del suo intervento anche Luciana Littizzetto ha ricordato la madre di Filippa Lagerback. “Una donna di grande ironia”.