Grande Fratello, da Trump ai coinquilini più forti: Tommaso Franchi ora rischia la squalifica

É rientrato nella casa del Grande Fratello dopo aver trascorso alcuni giorni al Gran Hermano in Spagna. Da quando è rientrato Tommaso Franchi è in vena di confidenze e suggerimenti più o meno criptici sulle strategie da seguire ai compagni di avventura più vicini a lui.

Tommaso Franchi rivela l’elezione di Trump e alcune dinamiche legate al Grande Fratello al rientro dall’esperienza in Spagna

L’idraulico è andato oltre rivelando cose che ha visto nel periodo in cui non era in casa. Atteggiamento che non è passato inosservato ai telespettatori che ora invocano a gran voce provvedimenti nei suoi confronti. Da quando è rientrato in casa Tommaso ha aggiornato i coinquilini del Grande Fratello su alcune vicende di attualità come l’elezione di Trump a presidente degli Stati Uniti. Ha fatto riferimento anche alle novità del palinsesto Mediaset e soprattutto ha riferito alcune informazioni, alcune errate, sul gradimento dei concorrenti del reality. Fatti che potrebbero alterare e condizionare il gioco.

Conversando con Mariavittoria Minghetti gli avrebbe riferito, mimando anche con le mani, chi sarebbero i preferiti della casa e gli inquilini più a rischio. Nelle scorse ore quest’ultima si è rivolta a Luca Calvani e ha cercato di fargli capire cosa gli aveva detto Franchi scrivendo con il dito sul braccio. “Quindi hai capito? Lui ha visto tutto, ma tutto, anche quando… ” Dall’altra parte Amanda Lecciso l’ha invitata a non parlare di notte: “Gli escono delle cose, le ho sentite anche io”.

Mariavittoria Minghetti: ‘Tommaso le cose le scrive sul braccio, non parla molto a voce di questo’

Mariavittoria ha provato a tranquillizzarla asserendo che Tommaso le scrive le cose sul braccio: “Gli autori sentono tutto anche se parliamo sotto le coperte. Non parla molto di queste cose a voce”. Comportamento che potrebbe compromettere l’avventura del toscano al Grande Fratello. Diversi utenti hanno ricordato sui social che è vietato raccontare fatti che riguardano il reality appresi dall’esterno e che in ogni caso a un concorrente del Grande Fratello non dovrebbe essere permesso di consultare i social quando esce temporaneamente dalla casa.