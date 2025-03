Grande Fratello, i fan di Tommaso Franchi vittime di una truffa: ‘Sparito dopo aver raccolto i soldi’

Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti

Il comunicato dello staff di Tommaso

Lo staff di Tommaso Franchi, concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello, ha diffuso un comunicato sul profilo ufficiale, svelando che alcuni fan sono stati vittime di una truffa. Secondo la nota, l’importo della frode si aggira intorno ai 5000 euro.

La truffa legata agli “aerei” del GF: ‘Sparito con 5000 euro’

Ogni settimana, i fan del reality organizzano raccolte fondi per far volare aerei sopra la Casa del GF, trasmettendo messaggi di affetto ai concorrenti. In questa occasione, l’iniziativa per Tommaso Franchi ha preso una piega inaspettata: il responsabile della raccolta fondi, identificato come V. A. M., ha raccolto 5200 euro per finanziare quattro aerei, per poi sparire senza lasciare alcuna traccia.

La reazione dello staff e le misure adottate

Con estremo dispiacere, lo staff ha comunicato l’accaduto, precisando che l’Admin dei profili fan ha già avviato le procedure legali. Avvocati, carabinieri, PayPal e PostePay sono stati coinvolti per cercare di recuperare i fondi. Al momento, il risarcimento sarà gestito su base individuale e volontaria: chi ha contribuito è invitato a contattare l’Admin di Tommaso Franchi Official per ottenere tutte le informazioni necessarie su come procedere.

Il contesto e l’importanza del supporto dei fan

Il supporto dei fan è un elemento fondamentale per il successo dei concorrenti del Grande Fratello. Le raccolte fondi per i “aerei” rappresentano un gesto di grande affetto e solidarietà, ma questa vicenda evidenzia come iniziative genuine possano essere sfruttate da persone malintenzionate. È un monitor per tutti coloro che, con il cuore, cercano di sostenere i propri idoli.

Le insidie

La truffa che ha colpito i fan di Tommaso Franchi getta un’ombra su una tradizione consolidata nel mondo del Grande Fratello. Resta da vedere come si evolverà la situazione e se, grazie alle azioni legali intraprese, sarà possibile recuperare il denaro sottratto. Nel frattempo, la vicenda invita tutti a prestare maggiore attenzione quando si partecipa a un’iniziativa di raccolta fondi online.

La Stories in cui si denuncia la vicenda