Grande Fratello, l’incontro tra Zeudi Di Palma e il padre Pasquale: la segnalazione che solleva dubbi

L'incontro tra Zeudi Di Palma e il padre

Nell’ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 3 marzo 2025, il pubblico ha assistito a un momento carico di emozione e tensione: l’incontro tra Zeudi Di Palma e suo padre Pasquale, dopo un’assenza durata vent’anni.

La concorrente, che ha raccontato più volte di non aver avuto rapporti con il genitore, si è mostrata fredda e distaccata durante il confronto, scegliendo solo alla fine di stringergli la mano, ma senza promettere alcuna riconciliazione futura.

Tuttavia, alcune incongruenze nel loro racconto hanno sollevato dubbi tra gli spettatori e sul web si moltiplicano le teorie alternative su ciò che è realmente accaduto.

Zeudi e il padre Pasquale si sono incontrati prima del Grande Fratello?

Secondo alcune segnalazioni diffuse sui social, riportate anche da Biagio D’Anelli, Zeudi e il padre si sarebbero incontrati poco prima dell’ingresso della ragazza nel reality.

Si parla di un presunto caffè tra i due, dettaglio che metterebbe in discussione la narrazione fatta durante la puntata. Se fosse vero, infatti, il padre non sarebbe stato assente da vent’anni, come dichiarato in diretta.

Inoltre, altre segnalazioni sarebbero arrivate da presunti vicini di casa della concorrente, rafforzando il dubbio che il loro rapporto, seppur non stretto, fosse esistito anche prima del reality.

Zeudi e il padre Pasquale si seguono sui social: altro dettaglio sospetto

Un altro elemento curioso riguarda i loro profili social.

Zeudi e Pasquale Di Palma si seguono reciprocamente sui social network, un fatto che sembra contraddire la narrazione di un rapporto inesistente e di totale assenza di contatti.

Se davvero il padre fosse stato completamente assente dalla sua vita, perché seguirlo sui social?

I dubbi del web

A questo punto, i fan del Grande Fratello si dividono:

C’è chi crede che Zeudi Di Palma abbia esagerato nel raccontare il suo distacco dal padre , forse per creare un momento emozionante in diretta.

, forse per creare un momento emozionante in diretta. Altri pensano che la situazione sia stata semplificata, senza raccontare nel dettaglio il vero stato del loro rapporto attuale.

Non è chiaro se si sia trattato di una strategia televisiva o di un semplice malinteso, ma il dibattito è ormai esploso e gli spettatori chiedono maggiore trasparenza.