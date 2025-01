Tony Effe devolve alla Croce Rossa l’intero incasso del Concerto di Capodanno che il trapper ha tenuto il 31 dicembre al Palaeur di Roma.

L’artista si è esibito al Palasport nella Capitale, dopo essere stato escluso dal concerto ufficiale del comune di Roma al Circo Massimo a causa dei suoi testi ritenuti misogini e sessisti. Sul palco del Palaeur Tony Effe si è presentato indossando provocatoriamente la fascia tricolore da sindaco. Dopo la mezzanotte ha anche scambiato un tenero bacio con la fidanzata Giulia De Lellis.

A quanto si è appreso successivamente, in particolare Tony Effe ha deciso di destinare l’incasso del concerto alla Croce Rossa di Roma per la realizzazione di progetti a favore dei giovani. In tutta la Provincia di Roma, infatti, la Croce Rossa si rivolge a bambini e ragazzi nei luoghi da questi frequentati (scuole, piazze, zone di movida, locali e discoteche) per affrontare diversi temi quali ad esempio primo soccorso e manovre salvavita;

prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili; diffusione dei principi del diritto internazionale umanitario e di una cultura della non violenza e di pace; prevenzione e contrasto alle dipendenze; promozione della donazione del sangue.